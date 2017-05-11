Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 02:12

  baraka написав:
  Рыба-сом написав:
  baraka написав:ЖК Welcome Home
видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/542 ... al-spivoce

"Вэлкам Хоум" в данном случае звучит как "Арбайт махт фрай" :shock:

---------------------

Отписал в личку.

Кстати, видел комменты люди по объектам пишут: они как-то модерируются/обрабатываются?


не, коменты не модерируются.
а надо ? насколько надо ?

Ну не знаю, в моем понимании желательно б было как-то юзеров вовлекать, типа я вот как-то находил и тут выкладывал дубли объектов, которые автоматом не слепились.
Просто так люди, думаю, не пишут комменты часто, потому что влом ("нафиг нужно"), а можно было б что-то по вики-принципам дополнять/исправлять.
Правда, не знаю, как народ для этого поощрять - медальками?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:38

Тетрис холл

Видео и панорама
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/666 ... etris-hall
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:39

  Рыба-сом написав:Ну не знаю, в моем понимании желательно б было как-то юзеров вовлекать, типа я вот как-то находил и тут выкладывал дубли объектов, которые автоматом не слепились.
Просто так люди, думаю, не пишут комменты часто, потому что влом ("нафиг нужно"), а можно было б что-то по вики-принципам дополнять/исправлять.
Правда, не знаю, как народ для этого поощрять - медальками?


да, вовлечение юзеров - это комплексная и достаточно тяжелая задача (прежде всего с точки зрения маркетинга). Пока тупим в этом вопросе :(
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:51

чикага
видео и панорамы

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