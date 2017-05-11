|
|
|
Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 28 гру, 2018 02:12
baraka написав: Рыба-сом написав:
"Вэлкам Хоум" в данном случае звучит как "Арбайт махт фрай"
---------------------
Отписал в личку.
Кстати, видел комменты люди по объектам пишут: они как-то модерируются/обрабатываются?
не, коменты не модерируются.
а надо ? насколько надо ?
Ну не знаю, в моем понимании желательно б было как-то юзеров вовлекать, типа я вот как-то находил и тут выкладывал дубли объектов, которые автоматом не слепились.
Просто так люди, думаю, не пишут комменты часто, потому что влом ("нафиг нужно"), а можно было б что-то по вики-принципам дополнять/исправлять.
Правда, не знаю, как народ для этого поощрять - медальками?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1432
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:38
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4503
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:39
Рыба-сом написав:
Ну не знаю, в моем понимании желательно б было как-то юзеров вовлекать, типа я вот как-то находил и тут выкладывал дубли объектов, которые автоматом не слепились.
Просто так люди, думаю, не пишут комменты часто, потому что влом ("нафиг нужно"), а можно было б что-то по вики-принципам дополнять/исправлять.
Правда, не знаю, как народ для этого поощрять - медальками?
да, вовлечение юзеров - это комплексная и достаточно тяжелая задача (прежде всего с точки зрения маркетинга). Пока тупим в этом вопросе
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4503
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:51
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4503
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|5732
|
Чет 11 тра, 2017 11:59
M-A-X
|
|0
|1797
|
|