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проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:29

  Рыба-сом написав:Я даже поезд метро пропустил чтоб сфоткать

Зображення


спасибо, рад что Вы обратили внимание :)
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются) :)

Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:32

  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Я даже поезд метро пропустил чтоб сфоткать

Зображення


спасибо, рад что Вы обратили внимание :)
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются) :)

Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?

Нормально, народ воспринимает в стиле "если на рекламу в метро денег хватило, то солидный проект, а не сайт-однодневка, коих легион".
Только адрес и подписи м.б. стоило сделать крупнее/читабельно?
Но вообще сам концепт заставляет обратить внимание и присмотреться, т.е. реклама визуально не теряется.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 178179180181
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