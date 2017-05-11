Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

спасибо, рад что Вы обратили внимание
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются)
Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:29
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:32
Нормально, народ воспринимает в стиле "если на рекламу в метро денег хватило, то солидный проект, а не сайт-однодневка, коих легион".
Только адрес и подписи м.б. стоило сделать крупнее/читабельно?
Но вообще сам концепт заставляет обратить внимание и присмотреться, т.е. реклама визуально не теряется.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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