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проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:29

  Рыба-сом написав:Я даже поезд метро пропустил чтоб сфоткать

Зображення


спасибо, рад что Вы обратили внимание :)
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются) :)

Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:32

  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Я даже поезд метро пропустил чтоб сфоткать

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спасибо, рад что Вы обратили внимание :)
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются) :)

Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?

Нормально, народ воспринимает в стиле "если на рекламу в метро денег хватило, то солидный проект, а не сайт-однодневка, коих легион".
Только адрес и подписи м.б. стоило сделать крупнее/читабельно?
Но вообще сам концепт заставляет обратить внимание и присмотреться, т.е. реклама визуально не теряется.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:53

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:
  Рыба-сом написав:Я даже поезд метро пропустил чтоб сфоткать

Зображення


спасибо, рад что Вы обратили внимание :)
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются) :)

Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?
Отличное решение активизировать маркетинг. Но концепция со стороны не совсем понятна. Такие бороды вешают тогда, когда хотят закрепить бренд, который уже имеет хорошую узнаваемость. Для нового бренда рекламные компании стоит начинать с УТП и конкретного месседжа с конкретной пользой/интересом для "пересичного". Я не видел другие 2 Борда, но думаю стоит поэкспериментировать с их видом и содержанием. И самое главное отслеживать эффективность по трафику. Так держать!!!
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Loft
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:57

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Рыба-сом написав:Нормально, народ воспринимает в стиле "если на рекламу в метро денег хватило, то солидный проект, а не сайт-однодневка, коих легион"..


Это было бы актуально для застройщика, нового бренда курятины и т.п. В данном случае это реклама сайта, предоставляющего конечному пользователю информационные услуги. В психологии пользователя риск (в чем либо) отсутствует. Большая проблема - это пофигизм и незамеченными/непонятность рекламы для пользователя. Для этого нужно давать его мозгу понятный и полезный посыл.

Другое дело, что бы рекламу увидели маркетологи застройщиков и сильнее несли деньги... Но стратегию и эффективность этого шага только Барака сам может оценить
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16

  Loft написав:
Рыба-сом написав:Нормально, народ воспринимает в стиле "если на рекламу в метро денег хватило, то солидный проект, а не сайт-однодневка, коих легион"..


Это было бы актуально для застройщика, нового бренда курятины и т.п. В данном случае это реклама сайта, предоставляющего конечному пользователю информационные услуги. В психологии пользователя риск (в чем либо) отсутствует. Большая проблема - это пофигизм и незамеченными/непонятность рекламы для пользователя. Для этого нужно давать его мозгу понятный и полезный посыл.

Другое дело, что бы рекламу увидели маркетологи застройщиков и сильнее несли деньги... Но стратегию и эффективность этого шага только Барака сам может оценить


Loft, спасибо за Ваши мысли!
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:04

Не, ну обидно, что бомбера нет:

http://abcnews.com.ua/ru/business/kakai ... zrAlg1-HV0


Но, если конструктивно, то опять таки, наружка нужна для закрепления узнаваемости уже известного бренда.

Не зная кухни изнутри (какие цели стоят на данном этапе у проекта), я бы лучше сконцентрировался на контент-маркетинге. Ведь данных много, можно много интересного анализировать, писать об этом и публиковать на множестве различных сторонних источниках. Тема новостроев сейчас горячая, тема недвижки в целом вечная - пиши нехочу. На старте преимущественно публикации будут платными, но потом пойдет поток и бесплатных публикаций. А для закрепления - стоит проработать все же понятное, четкое УТП, которое сразу цепляет целевую аудиторию при первом же попадании на сайт!
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:30

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Барака.... "Обери" а не "Вибери".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:47

  airmax78 написав:Барака.... "Обери" а не "Вибери".


это игра со словом "Выборы"
ищите соответствующий баннер в метро, всё поймёте :)
baraka
 
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