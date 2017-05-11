спасибо, рад что Вы обратили внимание
это пробный шаг
ищите ещё 2 баннера на других станциях метро (они отличаются)
Рыба-сом, как думаете - будет эффект ? стоит продолжать ?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:29
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:32
Нормально, народ воспринимает в стиле "если на рекламу в метро денег хватило, то солидный проект, а не сайт-однодневка, коих легион".
Только адрес и подписи м.б. стоило сделать крупнее/читабельно?
Но вообще сам концепт заставляет обратить внимание и присмотреться, т.е. реклама визуально не теряется.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:53
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Отличное решение активизировать маркетинг. Но концепция со стороны не совсем понятна. Такие бороды вешают тогда, когда хотят закрепить бренд, который уже имеет хорошую узнаваемость. Для нового бренда рекламные компании стоит начинать с УТП и конкретного месседжа с конкретной пользой/интересом для "пересичного". Я не видел другие 2 Борда, но думаю стоит поэкспериментировать с их видом и содержанием. И самое главное отслеживать эффективность по трафику. Так держать!!!
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:57
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Это было бы актуально для застройщика, нового бренда курятины и т.п. В данном случае это реклама сайта, предоставляющего конечному пользователю информационные услуги. В психологии пользователя риск (в чем либо) отсутствует. Большая проблема - это пофигизм и незамеченными/непонятность рекламы для пользователя. Для этого нужно давать его мозгу понятный и полезный посыл.
Другое дело, что бы рекламу увидели маркетологи застройщиков и сильнее несли деньги... Но стратегию и эффективность этого шага только Барака сам может оценить
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16
Loft, спасибо за Ваши мысли!
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:04
Не, ну обидно, что бомбера нет:
Но, если конструктивно, то опять таки, наружка нужна для закрепления узнаваемости уже известного бренда.
Не зная кухни изнутри (какие цели стоят на данном этапе у проекта), я бы лучше сконцентрировался на контент-маркетинге. Ведь данных много, можно много интересного анализировать, писать об этом и публиковать на множестве различных сторонних источниках. Тема новостроев сейчас горячая, тема недвижки в целом вечная - пиши нехочу. На старте преимущественно публикации будут платными, но потом пойдет поток и бесплатных публикаций. А для закрепления - стоит проработать все же понятное, четкое УТП, которое сразу цепляет целевую аудиторию при первом же попадании на сайт!
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:30
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Барака.... "Обери" а не "Вибери".
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:47
Додано: Вів 05 лют, 2019 01:02
насколько я понимаю - это исследование проведённое на базе Ringostat (т.е. реклама Рингостат), и в ней участвуют те сайты по недвиги, которые пользуются этой услугой. Мы пока эту услугу не подключили, соответственно, нас там нет (но это наша недоработка, да).
Начну со стратегии. Стратегия на данный момент - рост трафика. Чем больше трафика, тем больше мы интересны новостройкам.
(кстати, по трафику мы больше чем ЛУН были в соответствующем возрасте, и хотим стать по трафику больше домика к концу 2019).
По поводу публикаций - публикация одной статьи стоит 3-5 тыс грн на сайтах типа корреспондента, и приносит где-то не более пары тыщ просмотров на этом сайте и не более пары сотен заходов к нам.
Пришли к выводу, что через обычные новостные сайты - неэффектвно, кумекаем о более нишевых сайтах, например DOU, habr.
Рассматривали уличную рекламу, но по сравнению с метро - она дороже, да и охват меньше. Начали с метро, может после парламентских вёрнёмся к вопросу рекламы на билбордах.
Кроме того, оффлайновая реклама (пока метро) позволит "примелькаться" новостройкам.
Достаточно хорошо работает гугловый AdWords, немало трафика нам приносит. Денюжка возвращается от AdSense.
Критика/советы приветствуются.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:22
baraka
Реклама в фб, например?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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