Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

да, чуть-чуть пробовали, но адвордс интереснее.
да и адвордс понятнее - платишь за конкретные переходы (которые ты и проверить то можешь), а не за абстрактные действия пользователя на ФБ.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 01:07
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:03
не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?
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