Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 01:07

  Рыба-сом написав:baraka
Реклама в фб, например?


да, чуть-чуть пробовали, но адвордс интереснее.

да и адвордс понятнее - платишь за конкретные переходы (которые ты и проверить то можешь), а не за абстрактные действия пользователя на ФБ.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:03

не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:48

  baraka написав:не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?



Перенесли сюда https://partner.lun.ua/realty
vova_kubytskyi
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:05

Вова, приветствую

Рад, что Вы интересуетесь нашим проектом.

  vova_kubytskyi написав:
  baraka написав:не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?


Перенесли сюда https://partner.lun.ua/realty


судя по ссыли такое надо для партнёров, зачем убрали этот от юзеров ?

Также хотел спросить: пару месяцев назад видел, что вроде Андрей Мима демонстрировал мок-видео для "поиска объектов через камеру телефона".
Было очень похоже как сделано в нашем приложении, cм
- https://ua.m2bomber.com/app
- https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android

То есть просто наводишь телефон с запущенным приложением на дом и на дисплее в рантайме показываются предложения в этом доме.

Какой у вас прогресс в реализации данного приложения ?

Спасибо
baraka
 
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