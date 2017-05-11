Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

да, чуть-чуть пробовали, но адвордс интереснее.
да и адвордс понятнее - платишь за конкретные переходы (которые ты и проверить то можешь), а не за абстрактные действия пользователя на ФБ.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 01:07
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:03
не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?
Додано: Вів 12 лют, 2019 18:48
Перенесли сюда
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:05
Вова, приветствую
Рад, что Вы интересуетесь нашим проектом.
судя по ссыли такое надо для партнёров, зачем убрали этот от юзеров ?
Также хотел спросить: пару месяцев назад видел, что вроде Андрей Мима демонстрировал мок-видео для "поиска объектов через камеру телефона".
Было очень похоже как сделано в нашем приложении, cм
-
-
То есть просто наводишь телефон с запущенным приложением на дом и на дисплее в рантайме показываются предложения в этом доме.
Какой у вас прогресс в реализации данного приложения ?
Спасибо
|