RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 01:07

  Рыба-сом написав:baraka
Реклама в фб, например?


да, чуть-чуть пробовали, но адвордс интереснее.

да и адвордс понятнее - платишь за конкретные переходы (которые ты и проверить то можешь), а не за абстрактные действия пользователя на ФБ.
baraka
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 09.10.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:03

не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?
baraka
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 09.10.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:48

  baraka написав:не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?



Перенесли сюда https://partner.lun.ua/realty
vova_kubytskyi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:05

Вова, приветствую

Рад, что Вы интересуетесь нашим проектом.

  vova_kubytskyi написав:
  baraka написав:не могу най ЛУНе найти функцию "поиск по телефону" (помню, что была)
ЧЯДНТ ?


Перенесли сюда https://partner.lun.ua/realty


судя по ссыли такое надо для партнёров, зачем убрали этот от юзеров ?

Также хотел спросить: пару месяцев назад видел, что вроде Андрей Мима демонстрировал мок-видео для "поиска объектов через камеру телефона".
Было очень похоже как сделано в нашем приложении, cм
- https://ua.m2bomber.com/app
- https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android

То есть просто наводишь телефон с запущенным приложением на дом и на дисплее в рантайме показываются предложения в этом доме.

Какой у вас прогресс в реализации данного приложения ?

Спасибо
baraka
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 09.10.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:59

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:
  Loft написав:Не, ну обидно, что бомбера нет:

http://abcnews.com.ua/ru/business/kakai ... zrAlg1-HV0


насколько я понимаю - это исследование проведённое на базе Ringostat (т.е. реклама Рингостат), и в ней участвуют те сайты по недвиги, которые пользуются этой услугой. Мы пока эту услугу не подключили, соответственно, нас там нет (но это наша недоработка, да).

  Loft написав:Но, если конструктивно, то опять таки, наружка нужна для закрепления узнаваемости уже известного бренда.

Не зная кухни изнутри (какие цели стоят на данном этапе у проекта), я бы лучше сконцентрировался на контент-маркетинге. Ведь данных много,
можно много интересного анализировать, писать об этом и публиковать на множестве различных сторонних источниках. Тема новостроев
сейчас горячая, тема недвижки в целом вечная - пиши нехочу. На старте преимущественно публикации будут платными, но потом пойдет
поток и бесплатных публикаций. А для закрепления - стоит проработать все же понятное, четкое УТП, которое сразу цепляет целевую аудиторию при первом же попадании на сайт!


Начну со стратегии. Стратегия на данный момент - рост трафика. Чем больше трафика, тем больше мы интересны новостройкам.
(кстати, по трафику мы больше чем ЛУН были в соответствующем возрасте, и хотим стать по трафику больше домика к концу 2019).

По поводу публикаций - публикация одной статьи стоит 3-5 тыс грн на сайтах типа корреспондента, и приносит где-то не более пары тыщ просмотров на этом сайте и не более пары сотен заходов к нам.
Пришли к выводу, что через обычные новостные сайты - неэффектвно, кумекаем о более нишевых сайтах, например DOU, habr.

Рассматривали уличную рекламу, но по сравнению с метро - она дороже, да и охват меньше. Начали с метро, может после парламентских вёрнёмся к вопросу рекламы на билбордах.
Кроме того, оффлайновая реклама (пока метро) позволит "примелькаться" новостройкам.

Достаточно хорошо работает гугловый AdWords, немало трафика нам приносит. Денюжка возвращается от AdSense.

Критика/советы приветствуются.
А в чем проблема вести с Фейсбука на сайт и точно мерять это?

А как оценить эффективность рекламы в метро? Очевидный ответ: никак. А раз никак, то создаётся впечатление эффективности :)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 29.07.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:19

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

А чё, застройщики ведутся на общий трафик?

Ведь как я понимаю, бОльшая часть трафика на объявления!

В итоге, у проекта есть фишка (агрегатор объявлений и определение владелец-агент), но основной плательщик застройщики, т.е. нужен трафик по новостроях, а с этим бомберу предложить нечего... Вообщем запутанно.
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 29.07.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:56

  Loft написав:А как оценить эффективность рекламы в метро? Очевидный ответ: никак. А раз никак, то создаётся впечатление эффективности :)


ну, никак так никак, подсказывать не буду
baraka
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 09.10.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:58

  Loft написав:А чё, застройщики ведутся на общий трафик?

Ведь как я понимаю, бОльшая часть трафика на объявления!

В итоге, у проекта есть фишка (агрегатор объявлений и определение владелец-агент), но основной плательщик застройщики, т.е. нужен трафик по новостроях, а с этим бомберу предложить нечего... Вообщем запутанно.


каждый второй контрагент, который хочет у нас что-то рекламировать - сначала просит прислать статистику по Гугл Аналитике. Это о чём-то Вам говорит ?
baraka
 
Повідомлень: 4517
З нами з: 09.10.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Участвуем в развитии проекта kvartirale.com 1, 2
M-A-X » П'ят 22 кві, 2016 12:39
10 5887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 тра, 2017 11:59
M-A-X
Участвуем в развитии проекта bn.ua
Рыба-сом » Сер 12 кві, 2017 13:12
0 1845
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 кві, 2017 13:12
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12391)
21.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.