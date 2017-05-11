Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:

Loft написав: Не, ну обидно, что бомбера нет:



http://abcnews.com.ua/ru/business/kakai ... zrAlg1-HV0

Не, ну обидно, что бомбера нет:

Loft написав: Но, если конструктивно, то опять таки, наружка нужна для закрепления узнаваемости уже известного бренда.



Не зная кухни изнутри (какие цели стоят на данном этапе у проекта), я бы лучше сконцентрировался на контент-маркетинге. Ведь данных много,

можно много интересного анализировать, писать об этом и публиковать на множестве различных сторонних источниках. Тема новостроев

сейчас горячая, тема недвижки в целом вечная - пиши нехочу. На старте преимущественно публикации будут платными, но потом пойдет

поток и бесплатных публикаций. А для закрепления - стоит проработать все же понятное, четкое УТП, которое сразу цепляет целевую аудиторию при первом же попадании на сайт!

Но, если конструктивно, то опять таки, наружка нужна для закрепления узнаваемости уже известного бренда.Не зная кухни изнутри (какие цели стоят на данном этапе у проекта), я бы лучше сконцентрировался на контент-маркетинге. Ведь данных много,можно много интересного анализировать, писать об этом и публиковать на множестве различных сторонних источниках. Тема новостроевсейчас горячая, тема недвижки в целом вечная - пиши нехочу. На старте преимущественно публикации будут платными, но потом пойдетпоток и бесплатных публикаций. А для закрепления - стоит проработать все же понятное, четкое УТП, которое сразу цепляет целевую аудиторию при первом же попадании на сайт!

насколько я понимаю - это исследование проведённое на базе Ringostat (т.е. реклама Рингостат), и в ней участвуют те сайты по недвиги, которые пользуются этой услугой. Мы пока эту услугу не подключили, соответственно, нас там нет (но это наша недоработка, да).Начну со стратегии. Стратегия на данный момент - рост трафика. Чем больше трафика, тем больше мы интересны новостройкам.(кстати, по трафику мы больше чем ЛУН были в соответствующем возрасте, и хотим стать по трафику больше домика к концу 2019).По поводу публикаций - публикация одной статьи стоит 3-5 тыс грн на сайтах типа корреспондента, и приносит где-то не более пары тыщ просмотров на этом сайте и не более пары сотен заходов к нам.Пришли к выводу, что через обычные новостные сайты - неэффектвно, кумекаем о более нишевых сайтах, например DOU, habr.Рассматривали уличную рекламу, но по сравнению с метро - она дороже, да и охват меньше. Начали с метро, может после парламентских вёрнёмся к вопросу рекламы на билбордах.Кроме того, оффлайновая реклама (пока метро) позволит "примелькаться" новостройкам.Достаточно хорошо работает гугловый AdWords, немало трафика нам приносит. Денюжка возвращается от AdSense.Критика/советы приветствуются.