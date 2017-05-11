Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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насколько я понимаю - это исследование проведённое на базе Ringostat (т.е. реклама Рингостат), и в ней участвуют те сайты по недвиги, которые пользуются этой услугой. Мы пока эту услугу не подключили, соответственно, нас там нет (но это наша недоработка, да).
Loft написав:Но, если конструктивно, то опять таки, наружка нужна для закрепления узнаваемости уже известного бренда.
Не зная кухни изнутри (какие цели стоят на данном этапе у проекта), я бы лучше сконцентрировался на контент-маркетинге. Ведь данных много, можно много интересного анализировать, писать об этом и публиковать на множестве различных сторонних источниках. Тема новостроев сейчас горячая, тема недвижки в целом вечная - пиши нехочу. На старте преимущественно публикации будут платными, но потом пойдет поток и бесплатных публикаций. А для закрепления - стоит проработать все же понятное, четкое УТП, которое сразу цепляет целевую аудиторию при первом же попадании на сайт!
Начну со стратегии. Стратегия на данный момент - рост трафика. Чем больше трафика, тем больше мы интересны новостройкам. (кстати, по трафику мы больше чем ЛУН были в соответствующем возрасте, и хотим стать по трафику больше домика к концу 2019).
По поводу публикаций - публикация одной статьи стоит 3-5 тыс грн на сайтах типа корреспондента, и приносит где-то не более пары тыщ просмотров на этом сайте и не более пары сотен заходов к нам. Пришли к выводу, что через обычные новостные сайты - неэффектвно, кумекаем о более нишевых сайтах, например DOU, habr.
Рассматривали уличную рекламу, но по сравнению с метро - она дороже, да и охват меньше. Начали с метро, может после парламентских вёрнёмся к вопросу рекламы на билбордах. Кроме того, оффлайновая реклама (пока метро) позволит "примелькаться" новостройкам.
Достаточно хорошо работает гугловый AdWords, немало трафика нам приносит. Денюжка возвращается от AdSense.
Критика/советы приветствуются.
А в чем проблема вести с Фейсбука на сайт и точно мерять это?
А как оценить эффективность рекламы в метро? Очевидный ответ: никак. А раз никак, то создаётся впечатление эффективности
Ведь как я понимаю, бОльшая часть трафика на объявления!
В итоге, у проекта есть фишка (агрегатор объявлений и определение владелец-агент), но основной плательщик застройщики, т.е. нужен трафик по новостроях, а с этим бомберу предложить нечего... Вообщем запутанно.
Loft написав:А чё, застройщики ведутся на общий трафик?
Ведь как я понимаю, бОльшая часть трафика на объявления!
В итоге, у проекта есть фишка (агрегатор объявлений и определение владелец-агент), но основной плательщик застройщики, т.е. нужен трафик по новостроях, а с этим бомберу предложить нечего... Вообщем запутанно.
каждый второй контрагент, который хочет у нас что-то рекламировать - сначала просит прислать статистику по Гугл Аналитике. Это о чём-то Вам говорит ?