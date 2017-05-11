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проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2019 17:05

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Барака, а у вас канала в телеге нет? Кидать туда ваши обзоры, статьи, съёмки - удобнее следить, чем по почте.
И бота в телеге запилить для отслеживания по фильтрам тоже не мешало бы
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2019 12:18

  Faceless написав:Барака, а у вас канала в телеге нет? Кидать туда ваши обзоры, статьи, съёмки - удобнее следить, чем по почте.
И бота в телеге запилить для отслеживания по фильтрам тоже не мешало бы


Faceless, спасибо
как раз думал над этим (добавить телегу и вайбер).
начнём с телеги, думаю, что в мае будет
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2019 23:43

в "карточку дома" добавлено отображение "объектов в архиве" (т.е. те, которые удалены).
Например, https://ua.m2bomber.com/building/232401 ... rospekt-16
(прокручиваете вниз к "Архив объектов по этому дому)

также добавлена нотификация по избранным объектам. Т.е, если по объекту, находящемуся в избранных, например, изменилась цена - придёт уведомлялка.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 18:20

добавлен "вид из окна"
соответствующие фото есть у новостроек, "обработанных" за 2018 год

например, вот тут
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/666 ... etris-hall
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 11:15

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Вы продали бизнес ОЛХ?
Уверен, предложение было приличным:)
Поздравляю!

Надеюсь, функционал не пострадает от слияния
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 23:09

пришло мыло

Вы в самом деле думаете, если вы работу риелтора делаете невозможной, что вы такие замечательные?
т.е деньги за рекламу вы хотитте получать от риелторов, т.к хозяева обычно не платят, но при этом им изрядно подгаживать?!

это, с%ка, признание :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 06:15

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:пришло мыло

Вы в самом деле думаете, если вы работу риелтора делаете невозможной, что вы такие замечательные?
т.е деньги за рекламу вы хотитте получать от риелторов, т.к хозяева обычно не платят, но при этом им изрядно подгаживать?!

это, с%ка, признание :)
Какая милота:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:47

немножко свежей аналитики
https://ua.m2bomber.com/article/50/view ... mnii-sezon
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:52

ЖК Русановская гавань
Видео, панорамы и фото из окна
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/637 ... skaa-gavan
baraka
 
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