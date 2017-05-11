Барака, а у вас канала в телеге нет? Кидать туда ваши обзоры, статьи, съёмки - удобнее следить, чем по почте.
И бота в телеге запилить для отслеживания по фильтрам тоже не мешало бы
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2019 17:05
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Барака, а у вас канала в телеге нет? Кидать туда ваши обзоры, статьи, съёмки - удобнее следить, чем по почте.
И бота в телеге запилить для отслеживания по фильтрам тоже не мешало бы
Додано: Нед 10 бер, 2019 12:18
Faceless, спасибо
как раз думал над этим (добавить телегу и вайбер).
начнём с телеги, думаю, что в мае будет
Додано: Суб 23 бер, 2019 23:43
в "карточку дома" добавлено отображение "объектов в архиве" (т.е. те, которые удалены).
Например,
(прокручиваете вниз к "Архив объектов по этому дому)
также добавлена нотификация по избранным объектам. Т.е, если по объекту, находящемуся в избранных, например, изменилась цена - придёт уведомлялка.
Додано: Сер 27 бер, 2019 18:20
добавлен "вид из окна"
соответствующие фото есть у новостроек, "обработанных" за 2018 год
например, вот тут
Додано: Пон 01 кві, 2019 11:15
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Вы продали бизнес ОЛХ?
Уверен, предложение было приличным:)
Поздравляю!
Надеюсь, функционал не пострадает от слияния
Додано: Пон 01 кві, 2019 23:09
пришло мыло
Вы в самом деле думаете, если вы работу риелтора делаете невозможной, что вы такие замечательные?
т.е деньги за рекламу вы хотитте получать от риелторов, т.к хозяева обычно не платят, но при этом им изрядно подгаживать?!
это, с%ка, признание
Додано: Вів 02 кві, 2019 06:15
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Какая милота:)
Додано: Вів 02 кві, 2019 15:47
немножко свежей аналитики
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:52
ЖК Русановская гавань
Видео, панорамы и фото из окна
Додано: Суб 04 тра, 2019 14:34
ЖК Олимпик Парк
Видео, панорамы, виды из окна
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