Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:34
baraka
Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).
П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід
Diego_special
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50
Diego_special написав: baraka
Тепер немає можливості зберігати фільтр? не можу знайти, заходжу з мобільного через браузер (Сафарі).
П.С. Перевірив з компютера, все є. Виходить що на мобільному просто з облікового вийшло після оновлення, тепер нова проблема, не можу знайти вхід
спс, вот так должно быть на мобильном (снял скриншот когда я разлогинен):
на десктопе - вход справа вверху
на мобильном - слева вверху надо тыцнуть на 3 горизонтальные линии, откроется менюшка
baraka
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:26
кстати, был небольшой затык с менюшкой для мобильных, пофиксили
baraka
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