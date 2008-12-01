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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2017 12:48

активный пользователь

Модератор / активный пользователь (де можна знайти детальну інформацію, як отримати щит) ???
7699100
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:33

Номер телефона в Міняйло Заявках заблокірован

7699100 Мой телефон в Міняйло заявках заблокірован. Пару років назад, як бул новим пользователем, может зделал якусь ошибку. Не міґ подняте телефона, не знаю. Но по перше не знаю чему мій номер заблокірован, та як можна еґо отблокіровать?
panleszek1
 
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