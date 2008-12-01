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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2017 12:48

активный пользователь

Модератор / активный пользователь (де можна знайти детальну інформацію, як отримати щит) ???
7699100
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:33

Номер телефона в Міняйло Заявках заблокірован

7699100 Мой телефон в Міняйло заявках заблокірован. Пару років назад, як бул новим пользователем, может зделал якусь ошибку. Не міґ подняте телефона, не знаю. Но по перше не знаю чему мій номер заблокірован, та як можна еґо отблокіровать?
panleszek1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:14

Контакт Міняйло сервіс

panleszek1 Нікто не знаєт з кем звязаться щоб отблокіровать номер телефона в Міняйло. Есть ктось кто наблюдает за етім сервісом. Вибачайте мою мову мешану:)
panleszek1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:20

Шановний panleszek1 !
Для вирішення Вашого питання, будь ласка, вкажіть номер телефону з якого Ви розміщували заявки на сервісі Міняйло.
Ми звіримо всю інформацію й надамо Вам відповідь.


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:27

Шановний 7699100!

У сервісі Міняйло значок "Щит" - означає активний користувач.
Користувачам він присвоюється, якщо вони протягом якогось періоду активно розміщують оголошення та взаємодіють з сервісом.
Щоб уникнути будь-яких накруток, наш портал не розголошує яка саме кількість і період необхідний.

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 16:07

Но. телефона

Ірина_
Но. телефона заблокірований 0967246856. Дякую за помощ. Лех
panleszek1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:50

panleszek1 Інформація передана, будемо вирішувати Вашу проблему


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:28

Ірина_

кто-то модерирует адекватность заявок на страничке
"Заявки физлиц на покупку и продажу валюты за сегодня" ?
https://tables.finance.ua/ru/currency/order?switch

сегодня ваш сервис показывает объем заявок "куплю" 1 млрд (!) грн.

Куплю 99.72%, 1 037 725 625 грн
Продам 0.28%, 2 905 990 грн

последнее время часто замечалось что сервис показывает или неадекватные курсы или неадекватные обьемы из-за чего графики и диаграммы выглядят совершенно нелепо.
LMakera
 
Повідомлень: 15
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