Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

LMakera Дякую за відгук, обов'язково передам в тех відділ
З пов.Ірина
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:00
LMakera Дякую за відгук, обов'язково передам в тех відділ
З пов.Ірина
Додано: Сер 25 лип, 2018 22:15
Ірина_
старая таблица ( версия ) куда-то пропала.
где теперь посмотреть "Об’єм пропозицій" в абсолютный цифрах?
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:08
LMakera смотреть можна здесь
С ув.Ирина
Додано: Нед 29 лип, 2018 13:18
Ірина_
виглядає так, що ви не добре зрозуміли суть проблеми.
Нагадую, що в Новому сервісі зникли данні "Об’єм пропозицій" в абсолютних показниках.
У деяких випадках, це більш зручно ніж данні у відсотках.
У Старій версії із цим все було гаразд.
Було б дуже добре повернути абсолютні показники в Нову версію!
Сподіваюсь, цей малюнок Вам допоможе зрозуміти.
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:59
LMakera спасибо за отзыв. Сейчас данный вопрос находиться в работе у отдела разработки. Планируется добавить данный функционал на новую страницу Миняйло.
С ув.Ирина
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07
Ага, А убрать гадость от 17 июНя в архиве миняйла никак не можем
И еще вот это viewtopic.php?p=4392126#p4392126 А, ну да, скоро курсы А-банка и так будут 27 - 27.39 - можно и не менять уже
Додано: Сер 01 сер, 2018 06:56
[quote][/quote]Ірина_ Извините, может повторяюсь, нет возможности прочитать весь форум, я так понимаю старой таблицы уже не будет? Многие привыкли именно ею пользоваться !
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:38
vladimir111 Так Ви правильно зрозуміли, стару версію будуть закривати.
Проте працівники активно працюють над новою і будуть враховані всі аспекти, щоб
нова версія була практичною як попередня
З пов.Ірина
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