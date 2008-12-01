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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:00

LMakera Дякую за відгук, обов'язково передам в тех відділ

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:15

Ірина_

старая таблица ( версия ) куда-то пропала.
где теперь посмотреть "Об’єм пропозицій" в абсолютный цифрах?
LMakera
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:08

LMakera смотреть можна здесь https://prnt.sc/kb9xqk и вот здесь архив в графиках - https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd

С ув.Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:18

Ірина_

виглядає так, що ви не добре зрозуміли суть проблеми.

Нагадую, що в Новому сервісі зникли данні "Об’єм пропозицій" в абсолютних показниках.
У деяких випадках, це більш зручно ніж данні у відсотках.
У Старій версії із цим все було гаразд.
Було б дуже добре повернути абсолютні показники в Нову версію!

Сподіваюсь, цей малюнок Вам допоможе зрозуміти. :)

Зображення
LMakera
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:59

LMakera спасибо за отзыв. Сейчас данный вопрос находиться в работе у отдела разработки. Планируется добавить данный функционал на новую страницу Миняйло.

С ув.Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07

  Ірина_ написав:LMakera спасибо за отзыв. Сейчас данный вопрос находиться в работе у отдела разработки. Планируется добавить данный функционал на новую страницу Миняйло.

С ув.Ирина



Ага, А убрать гадость от 17 июНя в архиве миняйла никак не можем :mrgreen:

И еще вот это viewtopic.php?p=4392126#p4392126 :mrgreen: А, ну да, скоро курсы А-банка и так будут 27 - 27.39 - можно и не менять уже :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:32

:oops: Alex2007

З пов.Ірина :oops:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:56

[quote][/quote]Ірина_ Извините, может повторяюсь, нет возможности прочитать весь форум, я так понимаю старой таблицы уже не будет? Многие привыкли именно ею пользоваться !
vladimir111
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:38

vladimir111 Так Ви правильно зрозуміли, стару версію будуть закривати.
Проте працівники активно працюють над новою і будуть враховані всі аспекти, щоб нова версія була практичною як попередня

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:22

LMakera Міняйло допрацювали https://prnt.sc/kd8b3f

З пов.Ірина
Ірина_
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