Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

Короткий номер 294 c с телефона 0997198916. Дело в том что код сработал, и при добавлении заявки его запрашивает. Но у меня его нету. Теперь 10 дней не смогу дать объявление.
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Додано: Вів 04 вер, 2018 07:58
Короткий номер 294 c с телефона 0997198916. Дело в том что код сработал, и при добавлении заявки его запрашивает. Но у меня его нету. Теперь 10 дней не смогу дать объявление.
Додано: Вів 04 вер, 2018 12:09
Уважаемый roveripad!
Мы проверили информацию, которую Вы оставили.
Ваш код активации заявок 173996 (действует до 12.09.18 включительно).
Желаем хорошего дня.
С уважением, Ирина
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:27
При добавлении заявок, общее количество заявок уменьшается!
Ірина_ Добрый день. Помогите разобраться с этим вопросом. Пол года назад у меня было 1300 заявок, а сейчас 758. Когда выставляешь заявки, то они добавляются к общему числу, то уменьшаются. Номер телефона 0997198916.
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:06
Доброго дня, шановний roveripad!
Напишіть, будь ласка, про свою проблему на info@mail.finance.ua.
Потрібні детальні уточнення від Вас для спеціалістів, які займаються заявками.
З пов.Ірина
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