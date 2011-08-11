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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 07:58

  Ірина_ написав:roveripad предоставьте пожалуйста, номер телефона с которого Вы отправляли сообщения.
И укажите короткий номер на который был отправлен запрос.
Необходимо помнить: номер телефона с которого отправлялся запрос должен соответствовать указанному Вами номеру в заявке.

С ув.Ирина

Короткий номер 294 c с телефона 0997198916. Дело в том что код сработал, и при добавлении заявки его запрашивает. Но у меня его нету. Теперь 10 дней не смогу дать объявление. :(
roveripad
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:09

Уважаемый roveripad!
Мы проверили информацию, которую Вы оставили.
Ваш код активации заявок 173996 (действует до 12.09.18 включительно).
Желаем хорошего дня.

С уважением, Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:27

При добавлении заявок, общее количество заявок уменьшается!

Ірина_ Добрый день. Помогите разобраться с этим вопросом. Пол года назад у меня было 1300 заявок, а сейчас 758. Когда выставляешь заявки, то они добавляются к общему числу, то уменьшаются. Номер телефона 0997198916.
roveripad
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:06

Доброго дня, шановний roveripad!
Напишіть, будь ласка, про свою проблему на info@mail.finance.ua.
Потрібні детальні уточнення від Вас для спеціалістів, які займаються заявками.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:19

Потішні графікі

Ірина_

пару місяців тому вже обговорювали це посьміховисько:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4424518#p4424518

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4427427#p4427427

Постійно, день-через два ваш сервіс малює якісь карікатури замість графіків.

Вам мабуть і самим дивно дивиться на такі "витвори" вашого сервису.
Так зробить вже щось із цим! :)
LMakera
 
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