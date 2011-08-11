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Обсуждаем Веб-Сервис &qu
t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 07:58

  Ірина_ написав:roveripad предоставьте пожалуйста, номер телефона с которого Вы отправляли сообщения.
И укажите короткий номер на который был отправлен запрос.
Необходимо помнить: номер телефона с которого отправлялся запрос должен соответствовать указанному Вами номеру в заявке.

С ув.Ирина

Короткий номер 294 c с телефона 0997198916. Дело в том что код сработал, и при добавлении заявки его запрашивает. Но у меня его нету. Теперь 10 дней не смогу дать объявление. :(
roveripad
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:09

Уважаемый roveripad!
Мы проверили информацию, которую Вы оставили.
Ваш код активации заявок 173996 (действует до 12.09.18 включительно).
Желаем хорошего дня.

С уважением, Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:27

При добавлении заявок, общее количество заявок уменьшается!

Ірина_ Добрый день. Помогите разобраться с этим вопросом. Пол года назад у меня было 1300 заявок, а сейчас 758. Когда выставляешь заявки, то они добавляются к общему числу, то уменьшаются. Номер телефона 0997198916.
roveripad
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:06

Доброго дня, шановний roveripad!
Напишіть, будь ласка, про свою проблему на info@mail.finance.ua.
Потрібні детальні уточнення від Вас для спеціалістів, які займаються заявками.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:19

Потішні графікі

Ірина_

пару місяців тому вже обговорювали це посьміховисько:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4424518#p4424518

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4427427#p4427427

Постійно, день-через два ваш сервіс малює якісь карікатури замість графіків.

Вам мабуть і самим дивно дивиться на такі "витвори" вашого сервису.
Так зробить вже щось із цим! :)
LMakera
 
Повідомлень: 21
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:18

Шановний LMakera, дякуємо ще раз за відгук.
На жаль, на даний момент, ми не в силах щось змінити. Оскільки модерація сервісу Міняйло проходить вручну. Це дуже великий об'єм роботи, тому процес не миттєвий, саме через те такі графіки.
Дякуємо за доцільні зауваження, ми прагнемо бути кращими, тому будемо працювати над цим питанням.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:57

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

На новому ноутбуці на сервісі "Міняйло заявки" не активуються кнопки вибору валют, "Куплю", "Продам". Прошу підказати причину. З iPhon все проходить нормально. Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:40

VASH Скоріше за все проблема в тому, що включений блокувальник реклами.
Спробуйте зайти без нього. Якщо все вийде, тоді додайте наш сайт в перелік виключень фільтрів в додатку.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 05:34

Ірина_
Отключил блокирование рекламы, при попытке выбора различных валют вылазит реклама Райфайзен банка?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:04

VASH доброго дня!
Напишіть, будь ласка, про свою проблему на info@mail.finance.ua.

З пов.Ірина
Ірина_
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