Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

Доброго дня.
Почти год назад просил поправить график там где 1 "ерунда" на втором рисунке.....
Зато заботливое предложение о потребности денег справа....
Куда это годится?
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Додано: Пон 22 кві, 2019 15:00
Додано: Чет 30 тра, 2019 09:15
Востановление кода активации заявок миняйло
Добрый день.
Помогите востановить код активации заявок на миняйло
Додано: Чет 30 тра, 2019 09:46
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