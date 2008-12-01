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Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 15:00

Ірина_

Доброго дня.

Зображення


Зображення

Почти год назад просил поправить график там где 1 "ерунда" на втором рисунке.....
Зато заботливое предложение о потребности денег справа....

Куда это годится? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:27

Alex2007 обіцяли сьогодні-завтра виправити.


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 09:15

Востановление кода активации заявок миняйло

Добрый день.
Помогите востановить код активации заявок на миняйло
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 09:46

12345 Вашу проблему вже вирішують. У разі виникнення будь-яких інших запитань звертайтеся на info@mail.finance.ua

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:32

Ірина_

опять хулиганы ХУЛИганят

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:shock:
Alex2007
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