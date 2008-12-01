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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57

Re: Добрый день. Не приходит смс активации.

Ваша заявка прийнята.
Для її публікації виберіть один зі способів активації:

ПЛАТНА
Заявка буде виділена. Вартість складає - 15 або 50 грн., в т.ч. ПДВ + ПФ 7,5% (див. Примітку)
БЕЗКОШТОВНА
Заявка буде опублікована звичайним способом. Ціна - вартість звичайного SMS-повідомлення.
ВАШ НОМЕР ЗБЕРЕЖЕНО
ЗАЛИШИЛОСЯ 9 ДНІВ
Ви підписані на послугу БЕЗКОШТОВНА АКТИВАЦІЯ БЕЗ СМС.

Для активації цієї заявки введіть отриманий в SMS пароль в це поле і натисніть кнопку АКТИВУВАТИ. Через кілька хвилин ваша заявка з’явиться в таблиці заявок.

ПАРОЛЬ З SMS:
!
Щоб згодом видалити цю заявку, вам знадобиться її номер і код видалення. Запам’ятайте, а краще запишіть це інфо:

Номер вашої заявки Код видалення заявки
2380456
926 391 273 259
Вот это я имею ввиду. В течении рабочего дня не могу выставить заявку, а оплату за этот "сервис" приняли сразу и без проблем!
vlad093
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:39

Помощи можно не будет?
vlad093
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:41

vlad093 зачекайте, будь ласка, трішки! Наші працівники намагаються розібратися.

З пов.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1388
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:14

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

Шановні!

Допрацюйте, будь ласка, нарешті графікі "Середньозважений курс заявок USD"!
Майже кожен день це не графікі, а якісь безглузді кардіограмми.

24-10-2019 в 15:00
Купівля 25,47
Продаж 25,00

Якщо не можете автоматично відкидати абсурдні заявки, забаньте тіх міняйл, хто накидує вам такі спотворені котирування і псує ваші "Середньозважені графікі".

PS
Намагався загрузити вам показові скріншоти ваших графіків, так ваш форум не грузить фото ( при натисканні на "img" форум "накриває" сірий екран і нічого не працює. ).
LMakera
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 13:45

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

Добрый день!
Не удаляется заявка через отправку смс на 050-346-26-23
JasonStatham
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:00

JasonStatham добрый день!
Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки которая не удаляется. Наши сотрудники обязательно разберутся в ситуации. Возможно тех. проблема

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:12

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

добрый день. добавьте пож-та рупии шри ланки LKR. народ часто летает, покупка продажа остатков нужна
aravanga2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:54

aravanga2 благодарим за ваш запрос.
Передала ответственным сотрудникам, они проанализирует насколько популярна данная валюта.

С ув.
Ірина_
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