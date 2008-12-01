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Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57
Ваша заявка прийнята.
Для її публікації виберіть один зі способів активації:
ПЛАТНА
Заявка буде виділена. Вартість складає - 15 або 50 грн., в т.ч. ПДВ + ПФ 7,5% (див. Примітку)
БЕЗКОШТОВНА
Заявка буде опублікована звичайним способом. Ціна - вартість звичайного SMS-повідомлення.
ВАШ НОМЕР ЗБЕРЕЖЕНО
ЗАЛИШИЛОСЯ 9 ДНІВ
Ви підписані на послугу БЕЗКОШТОВНА АКТИВАЦІЯ БЕЗ СМС.
Для активації цієї заявки введіть отриманий в SMS пароль в це поле і натисніть кнопку АКТИВУВАТИ. Через кілька хвилин ваша заявка з’явиться в таблиці заявок.
ПАРОЛЬ З SMS:
!
Щоб згодом видалити цю заявку, вам знадобиться її номер і код видалення. Запам’ятайте, а краще запишіть це інфо:
Номер вашої заявки Код видалення заявки
2380456
926 391 273 259
Вот это я имею ввиду. В течении рабочего дня не могу выставить заявку, а оплату за этот "сервис" приняли сразу и без проблем!
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vlad093
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:39
Помощи можно не будет?
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vlad093
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:41
vlad093 зачекайте, будь ласка, трішки! Наші працівники намагаються розібратися.
З пов.
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Ірина_
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:14
Шановні!
Допрацюйте, будь ласка, нарешті графікі "Середньозважений курс заявок USD"!
Майже кожен день це не графікі, а якісь безглузді кардіограмми.
24-10-2019 в 15:00
Купівля 25,47
Продаж 25,00
Якщо не можете автоматично відкидати абсурдні заявки, забаньте тіх міняйл, хто накидує вам такі спотворені котирування і псує ваші "Середньозважені графікі".
PS
Намагався загрузити вам показові скріншоти ваших графіків, так ваш форум не грузить фото ( при натисканні на "img" форум "накриває" сірий екран і нічого не працює. ).
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LMakera
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Додано: Сер 30 жов, 2019 13:45
Добрый день!
Не удаляется заявка через отправку смс на 050-346-26-23
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JasonStatham
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:00
JasonStatham
добрый день!
Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua
свой номер и №заявки которая не удаляется. Наши сотрудники обязательно разберутся в ситуации. Возможно тех. проблема
С ув.
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Ірина_
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:12
добрый день. добавьте пож-та рупии шри ланки LKR. народ часто летает, покупка продажа остатков нужна
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aravanga2
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:54
aravanga2 благодарим за ваш запрос.
Передала ответственным сотрудникам, они проанализирует насколько популярна данная валюта.
С ув.
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Ірина_
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:26
По коду Fiz104987 не пришло смс с паролем активации заявок. Можете продублировать?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:37
Не пришла смс с паролем активации заявок по коду Fiz104987. Можно как-то получить ее повторно?
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Вів 27 сер, 2019 01:01
fujin
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