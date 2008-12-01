Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

5953395 Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно помогут.
С ув.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:39
5953395 Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно помогут.
С ув.
Додано: Вів 14 січ, 2020 08:09
Переиспользование информации
Здравствуйте. Подскажите, может ли информация по заявкам миняйло быть переиспользована для публикации в соц. сетях?
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:41
Здравствуйте vladik19271927!
Мы не предоставляем такой возможности. Возможно это кто то использует ваши данные без вашего согласия.
С ув.
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