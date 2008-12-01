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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:39

5953395 Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно помогут.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:09

Переиспользование информации

Здравствуйте. Подскажите, может ли информация по заявкам миняйло быть переиспользована для публикации в соц. сетях?
vladik19271927
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:41

Здравствуйте vladik19271927!
Мы не предоставляем такой возможности. Возможно это кто то использует ваши данные без вашего согласия.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:22

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

Но так как информация общедоступна, то это нормально?
vladik19271927
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:26

vladik19271927 если без вашего согласия, то наверно нет. В любом случае Вы можете пожаловаться на публикацию, если вас это не устраивает

С ув.
Ірина_
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