5953395 Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно помогут.
С ув.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:39
5953395 Напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно помогут.
С ув.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:09
Переиспользование информации
Здравствуйте. Подскажите, может ли информация по заявкам миняйло быть переиспользована для публикации в соц. сетях?
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41
Здравствуйте vladik19271927!
Мы не предоставляем такой возможности. Возможно это кто то использует ваши данные без вашего согласия.
С ув.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:22
Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
Но так как информация общедоступна, то это нормально?
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:26
vladik19271927 если без вашего согласия, наверно, нет. В любом случае Вы можете пожаловаться на публикацию, если вас это не устраивает
С ув.
Додано: Пон 02 бер, 2020 17:04
Не высвечивает заявку
Выбрал бесплатное размещение, отправил код на указанный номер и... ничего! Подскажите, когда заявка будет активирована? Номер заявки - 2635684. Отправляли код 102497 на номер 050-346-2623 в 15:47.
Додано: Пон 02 бер, 2020 17:42
cryptakhUA напишите, пожалуйста, на info@mail.finance.ua свой номер и №заявки. Наши сотрудники обязательно помогут.
С ув.
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:44
Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
Почему невозможно дозвониться по большенству заявок? Набираю номер и идет моментальный сброс, звонил по порядка 5 заявкам , телефоны разные
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