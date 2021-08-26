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Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:42
natasha_nech
Добрый день. Напишите, пожалуйста, запрос на info@mail.finance.ua
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:49
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Alex2007
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:39
Alex2007 дякую за сигнал.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:52
Здравствуйте. С 26.09. не работает удаление заявок из мобильного приложения с помощью смс.
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5953395
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:58
Доброго дня, шановний 5953395!
Вкажіть, будь ласка, номер телефону та на який короткий номер Ви відправляли смс.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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