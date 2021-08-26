RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Обсуждаем Веб-Сервис &qu
t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:42

natasha_nech Добрый день. Напишите, пожалуйста, запрос на info@mail.finance.ua
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 25.01.06
Подякував: 69 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:49

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

viewtopic.php?p=5136065#p5136065
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3203
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:39

Alex2007 дякую за сигнал.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 14.09.13
Подякував: 699 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:52

Здравствуйте. С 26.09. не работает удаление заявок из мобильного приложения с помощью смс.
5953395
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:58

Доброго дня, шановний 5953395!
Вкажіть, будь ласка, номер телефону та на який короткий номер Ви відправляли смс.

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2832
З нами з: 14.09.13
Подякував: 699 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки" 1, 2, 3, 4, 5
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
49 45089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 10:57
Ірина_
Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор" 1 ... 15, 16, 17
ТупУм » П'ят 24 чер, 2011 09:08
167 132459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 08:31
zhuk_91
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки 1 ... 238, 239, 240
Anonymous » П'ят 19 чер, 2009 18:32
2395 871812
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 07:31
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98454)
28.09.2021 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.