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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2017 12:10

Узбекистан: В преддверии дня «свободной конвертации» Центробанк обесценил национальную валюту в два раза
Вечером 4 сентября Центральный Банк Узбекистан заявил на своём официальном сайте, что валютный курс ЦБ, начиная с 5 сентября 2017 года, устанавливается на уровне 8100 сум за 1 доллар США.
Таким образом, официальный государственный курс сума – национальной денежной единицы – опустился почти в два раза по отношению к доллару США и сравнялся или даже превысил существовавший до вчерашнего дня курс «чёрного рынка» наличной валюты.

http://www.fergananews.com/news/26826
Последняя постсоветская страна через 26 лет после обретения независимости переходит к свободной (полусвободной?) конвертации своей валюты.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2017 14:35

U.S. Trade Balance ( goods and service) за 10 месяцев 2016-17-го годов
Минус 449,3 млрд. долларов.
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-286
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2017 12:44

Италия уравняет пенсионный возраст для мужчин и женщин
https://regnum.ru/news/society/2318636.html
В январе 2018 года в Италии вступит в действие закон, согласно которому будет выравнен пенсионный возраст для женщин и мужчин, он составит 66 лет и семь месяцев.
Таким образом, для женщин пенсионный возраст будет увеличен ровно на год. Постепенное выравнивании пенсионного возраста между мужчинами и женщинами начался с реформы «Форнеро», названной так по фамилии министра труда временного правительства Марио Монти в 2011 году.
Адаптация к ожидаемой продолжительности жизни приведет к дальнейшему увеличению пенсионного возраста в Италии ближайшие несколько лет, в 2019 году он должен достигнуть 67-летнего возраста.
Италия занимает первое место в ЕС по возрасту, необходимому для ухода с работы на заслуженный отдых. Эксперты отмечают, что в Германии порог пенсионного возраста в 67 лет установится только в 2030 году, во Франции в 2022 году, а жителям Великобритании придется подождать до 2028 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2017 13:40

Как интересно и насыщенно продолжают жить люди в некоторых странах!!!
В Андижане закрылся крупнейший оптовый рынок из-за отправки продавцов на хлопок
http://www.fergananews.com/news/27003
Тем временем, как сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода), в Андижане по распоряжению хокима города закрыли рынки, их работникам велели отправляться на сбор хлопка. К примеру, с недавних пор самый крупный оптовый рынок «Жахон бозори» работает только два дня в неделю - по четвергам и воскресеньям, в остальные дни торговцам не разрешают работать, требуя от них заниматься сбором хлопка.

Вчера я был в Булакбашинском районе, хотел зайти на рынок, чтобы купить хлеба, но рынок был закрыт. Смотрю, а внутри рынка ходят люди. Спросил у охранника, почему этих людей пустили внутрь, а меня не пускают. Он сказал, что эти люди попали на рынок утром, а теперь не могут выйти оттуда. Я передал им через забор деньги, а они мне дали четыре лепешки».

И ничего, ЖИВУТ,
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2017 13:23

Хроники Туркменистана
По сообщениям из Туркменистана, неофициальный (рыночный) курс американской валюты растет день ото дня. Если 21 октября доллар в Ашхабаде стоил 8.5 манатов, то на следующий день валютчики покупали его по 9 манатов. При этом доллары можно только продать, а купить практически невозможно — базарные менялы отказываются его продавать.
Местные наблюдатели говорят, что нынешний курс не предел, и к концу октября доллар может стоить 10 и более манатов.
Банковский курс с января 2015 года остается неизменным на уровне 3.5 маната за доллар, однако в банках валюту можно только продать, но не купить.

https://rus.azathabar.com/a/28809259.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:05

Прошло чуть более полугода с предыдущего поста
«Черный» курс доллара в Туркмении превысил официальный в шесть раз
Неофициальный курс доллара в Туркмении 21 мая достиг отметки в 21,5 маната, в шесть раз превысив официальный курс национальной валюты, который на протяжении нескольких лет держится на уровне 3,5 маната за доллар. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».

http://www.fergananews.com/news/30053
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