Світова економіка, тенденції

Узбекистан: В преддверии дня «свободной конвертации» Центробанк обесценил национальную валюту в два раза
Вечером 4 сентября Центральный Банк Узбекистан заявил на своём официальном сайте, что валютный курс ЦБ, начиная с 5 сентября 2017 года, устанавливается на уровне 8100 сум за 1 доллар США. Таким образом, официальный государственный курс сума – национальной денежной единицы – опустился почти в два раза по отношению к доллару США и сравнялся или даже превысил существовавший до вчерашнего дня курс «чёрного рынка» наличной валюты.
В январе 2018 года в Италии вступит в действие закон, согласно которому будет выравнен пенсионный возраст для женщин и мужчин, он составит 66 лет и семь месяцев. Таким образом, для женщин пенсионный возраст будет увеличен ровно на год. Постепенное выравнивании пенсионного возраста между мужчинами и женщинами начался с реформы «Форнеро», названной так по фамилии министра труда временного правительства Марио Монти в 2011 году. Адаптация к ожидаемой продолжительности жизни приведет к дальнейшему увеличению пенсионного возраста в Италии ближайшие несколько лет, в 2019 году он должен достигнуть 67-летнего возраста. Италия занимает первое место в ЕС по возрасту, необходимому для ухода с работы на заслуженный отдых. Эксперты отмечают, что в Германии порог пенсионного возраста в 67 лет установится только в 2030 году, во Франции в 2022 году, а жителям Великобритании придется подождать до 2028 года.
Как интересно и насыщенно продолжают жить люди в некоторых странах!!! В Андижане закрылся крупнейший оптовый рынок из-за отправки продавцов на хлопок http://www.fergananews.com/news/27003
Тем временем, как сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода), в Андижане по распоряжению хокима города закрыли рынки, их работникам велели отправляться на сбор хлопка. К примеру, с недавних пор самый крупный оптовый рынок «Жахон бозори» работает только два дня в неделю - по четвергам и воскресеньям, в остальные дни торговцам не разрешают работать, требуя от них заниматься сбором хлопка.
Вчера я был в Булакбашинском районе, хотел зайти на рынок, чтобы купить хлеба, но рынок был закрыт. Смотрю, а внутри рынка ходят люди. Спросил у охранника, почему этих людей пустили внутрь, а меня не пускают. Он сказал, что эти люди попали на рынок утром, а теперь не могут выйти оттуда. Я передал им через забор деньги, а они мне дали четыре лепешки».
По сообщениям из Туркменистана, неофициальный (рыночный) курс американской валюты растет день ото дня. Если 21 октября доллар в Ашхабаде стоил 8.5 манатов, то на следующий день валютчики покупали его по 9 манатов. При этом доллары можно только продать, а купить практически невозможно — базарные менялы отказываются его продавать. Местные наблюдатели говорят, что нынешний курс не предел, и к концу октября доллар может стоить 10 и более манатов. Банковский курс с января 2015 года остается неизменным на уровне 3.5 маната за доллар, однако в банках валюту можно только продать, но не купить.
Прошло чуть более полугода с предыдущего поста «Черный» курс доллара в Туркмении превысил официальный в шесть раз
Неофициальный курс доллара в Туркмении 21 мая достиг отметки в 21,5 маната, в шесть раз превысив официальный курс национальной валюты, который на протяжении нескольких лет держится на уровне 3,5 маната за доллар. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».
Прошло всего 2 недели «Черный» курс доллара в Туркмении в восемь раз превысил официальный
Неофициальный курс доллара в Туркменистане 4 июня приблизился к психологической отметке 30 манатов, в восемь раз превысив официальный курс. Об этом сообщило радио «Азатлык». По информации источников радиостанции, 4 июня на рынках Дашогузского велаята (области) один доллар США можно было приобрести за 29 манатов. На рынках Ашхабада валютчики покупали доллары за 24,5-24,8 маната, а продавали не менее чем за 26,5 маната. При этом они соглашались на продажу неохотно, поясняя, что сейчас для этого не время. Для сравнения, 21 мая курс составлял 21,5 маната, в конце апреля – 16 манатов. Официальный курс остается неизменным на протяжении нескольких лет – 3,5 маната за доллар.