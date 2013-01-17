Світова економіка, тенденції

Италия уравняет пенсионный возраст для мужчин и женщин

В январе 2018 года в Италии вступит в действие закон, согласно которому будет выравнен пенсионный возраст для женщин и мужчин, он составит 66 лет и семь месяцев.

Таким образом, для женщин пенсионный возраст будет увеличен ровно на год. Постепенное выравнивании пенсионного возраста между мужчинами и женщинами начался с реформы «Форнеро», названной так по фамилии министра труда временного правительства Марио Монти в 2011 году.

Адаптация к ожидаемой продолжительности жизни приведет к дальнейшему увеличению пенсионного возраста в Италии ближайшие несколько лет, в 2019 году он должен достигнуть 67-летнего возраста.

Италия занимает первое место в ЕС по возрасту, необходимому для ухода с работы на заслуженный отдых. Эксперты отмечают, что в Германии порог пенсионного возраста в 67 лет установится только в 2030 году, во Франции в 2022 году, а жителям Великобритании придется подождать до 2028 года.