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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:45

Ми на самому дні в любому випадку. І сміх, і гріх
dimayaroshenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:39

Все-таки интересно живут люди в Туркмении!
Как остаться миллионером. Денежные реформы превратили Туркменистан в «страну математиков»
https://www.fergananews.com/articles/10304
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 15:04

Узбекистан запасет золота и урана на $20 млрд
https://fergana.agency/news/105495/
По информации ЦБ, золотовалютные резервы Узбекистана в ноябре 2018 года сократились на $511 млн и составили $25,98 млрд, из которых $14,96 млрд приходится на монетарное золото.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:50

«Банк Венесуэлы, первым в стране, с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал он. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.
С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса

https://www.rbc.ru/politics/01/03/2019/ ... =from_main
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:51

Центробанк Узбекистана отпустил доллар в свободное плавание
Центральный банк Узбекистана впредь не будет устанавливать цены на продажу и покупку иностранной валюты, они будут формироваться на рынке самостоятельно.
На биржевых торгах произошел резкий скачок курса ряда иностранных валют по отношению к узбекскому суму. Доллар США прибавил сразу 323 сума и достиг отметки 9384 сума. Евро показал динамику +301 сум и вырос до 10 393 сума. Лидером по этому показателю стал кувейтский динар, курс которого за неделю взлетел более чем на тысячу сумов. За один динар можно выручить 30 871 сум.

https://fergana.agency/news/110017/
Нацбанк Таджикистана резко поднял курс доллара
В Таджикистане во вторник, 20 августа, резко повысился официальный курс доллара США. Если 19 августа за один доллар в банках давали 9,43 сомони, то утром 20 августа – 9,7 сомони. Поднялся и курс евро: днем ранее один евро стоил 10,45 сомони, а сегодня — 10,77 сомони.
Национальный банк Таджикистана (НБТ) в своем сообщении объяснил причину повышения курса основных валют необходимостью сокращения разницы между официально установленным и рыночным курсом. Поскольку на черном рынке курс доллара значительно выше банковского, население предпочитает обращаться не в банки для обмена валюты, а к нелегальным менялам, у которых стоимость доллара доходит до 10 сомони за единицу валюты.

https://fergana.agency/news/110014/
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