Світова економіка, тенденції

«Банк Венесуэлы, первым в стране, с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал он. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям. С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса
Центробанк Узбекистана отпустил доллар в свободное плавание
Центральный банк Узбекистана впредь не будет устанавливать цены на продажу и покупку иностранной валюты, они будут формироваться на рынке самостоятельно. На биржевых торгах произошел резкий скачок курса ряда иностранных валют по отношению к узбекскому суму. Доллар США прибавил сразу 323 сума и достиг отметки 9384 сума. Евро показал динамику +301 сум и вырос до 10 393 сума. Лидером по этому показателю стал кувейтский динар, курс которого за неделю взлетел более чем на тысячу сумов. За один динар можно выручить 30 871 сум.
В Таджикистане во вторник, 20 августа, резко повысился официальный курс доллара США. Если 19 августа за один доллар в банках давали 9,43 сомони, то утром 20 августа – 9,7 сомони. Поднялся и курс евро: днем ранее один евро стоил 10,45 сомони, а сегодня — 10,77 сомони. Национальный банк Таджикистана (НБТ) в своем сообщении объяснил причину повышения курса основных валют необходимостью сокращения разницы между официально установленным и рыночным курсом. Поскольку на черном рынке курс доллара значительно выше банковского, население предпочитает обращаться не в банки для обмена валюты, а к нелегальным менялам, у которых стоимость доллара доходит до 10 сомони за единицу валюты.
чорний гумор! Насправді коронавірус був розроблений в секретних лабораторіях України. Мав вражати азіатів. Щось пішло не так і вірус поширився світом. Є кілька міст, де мутовані штами вразили українців, напевно бачили в новинах за останній місяць. Уряди все приховують. Міжнародна торгівля під питанням. Можливо це продовження війни США і КНР. Якщо вірус зберігається в поліетилені і коробках, то експорт з Китаю впаде в рази.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results