RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Світова економіка, тенденції

Світова економіка, тенденції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:45

Ми на самому дні в любому випадку. І сміх, і гріх
dimayaroshenko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 31.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:39

Все-таки интересно живут люди в Туркмении!
Как остаться миллионером. Денежные реформы превратили Туркменистан в «страну математиков»
https://www.fergananews.com/articles/10304
Волгарь
 
Повідомлень: 7728
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 15:04

Узбекистан запасет золота и урана на $20 млрд
https://fergana.agency/news/105495/
По информации ЦБ, золотовалютные резервы Узбекистана в ноябре 2018 года сократились на $511 млн и составили $25,98 млрд, из которых $14,96 млрд приходится на монетарное золото.
Волгарь
 
Повідомлень: 7728
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:50

«Банк Венесуэлы, первым в стране, с сегодняшнего дня открывает пункты продажи и покупки валюты», — рассказал он. Первые точки открылись в центральном отделении банка в Каракасе. Позднее возможность обменять валюту появится и у жителей прочих регионов. Покупка и продажа долларов и евро будет проводиться по официальному курсу, зафиксированному в Системе валютного рынка (DICIOM). Также Центробанк Венесуэлы разрешил продавать евро частным компаниям.
С 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса

https://www.rbc.ru/politics/01/03/2019/ ... =from_main
Волгарь
 
Повідомлень: 7728
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:51

Центробанк Узбекистана отпустил доллар в свободное плавание
Центральный банк Узбекистана впредь не будет устанавливать цены на продажу и покупку иностранной валюты, они будут формироваться на рынке самостоятельно.
На биржевых торгах произошел резкий скачок курса ряда иностранных валют по отношению к узбекскому суму. Доллар США прибавил сразу 323 сума и достиг отметки 9384 сума. Евро показал динамику +301 сум и вырос до 10 393 сума. Лидером по этому показателю стал кувейтский динар, курс которого за неделю взлетел более чем на тысячу сумов. За один динар можно выручить 30 871 сум.

https://fergana.agency/news/110017/
Нацбанк Таджикистана резко поднял курс доллара
В Таджикистане во вторник, 20 августа, резко повысился официальный курс доллара США. Если 19 августа за один доллар в банках давали 9,43 сомони, то утром 20 августа – 9,7 сомони. Поднялся и курс евро: днем ранее один евро стоил 10,45 сомони, а сегодня — 10,77 сомони.
Национальный банк Таджикистана (НБТ) в своем сообщении объяснил причину повышения курса основных валют необходимостью сокращения разницы между официально установленным и рыночным курсом. Поскольку на черном рынке курс доллара значительно выше банковского, население предпочитает обращаться не в банки для обмена валюты, а к нелегальным менялам, у которых стоимость доллара доходит до 10 сомони за единицу валюты.

https://fergana.agency/news/110014/
Волгарь
 
Повідомлень: 7728
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:58

  tobias написав:Brexit...
London всьо, японці і решта інвесторів будуть зливати воду в наступні 2 роки, переорієнтовуватись на континент(ЄС).

Не хочуть відпускати Британію з ЄС.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 23:49

http://vsetutpl.com/minimalna-zarplata- ... 2019-rotsi
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:47

З 1.01.20 мінімальна зарплата в Польщі 2600 злотих!
16 тис гривень!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:35

чорний гумор!
Насправді коронавірус був розроблений в секретних лабораторіях України. Мав вражати азіатів. Щось пішло не так і вірус поширився світом. Є кілька міст, де мутовані штами вразили українців, напевно бачили в новинах за останній місяць. Уряди все приховують.
Міжнародна торгівля під питанням. Можливо це продовження війни США і КНР. Якщо вірус зберігається в поліетилені і коробках, то експорт з Китаю впаде в рази.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:32

Добре хоч вакцину стали продавати! 8)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5053
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maksimus silvestris і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка і фінанси України 1, 2
maksimus silvestris » П'ят 25 вер, 2020 12:50
17 3461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 11:08
maksimus silvestris
Російська економіка 1 ... 162, 163, 164
tobias » Чет 17 січ, 2013 11:01
1634 230400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 10:33
tobias
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 139994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.