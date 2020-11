Світова економіка, тенденції

Ведущие финансовые династии Нидерландов и их роль в становлении и развитии капитализма



В финансовых династиях, исторически связанных с территорией Нидерландов, выделяются как семьи местного происхождения, так и выходцы из других стран, обосновавшиеся в Голландии для ведения финансовой деятельности. Уже в XV–XVI вв. в Голландии располагались конторы итальянских банкиров. В Нидерландах в это время успешно действовал один из филиалов банкирского дома Строцци — семьи флорентийских аристократов, долгое время занимавшихся финансовой деятельностью. После изгнания в 1492 г. евреев-сефардов с территории Пиренейского полуострова многие из них смогли найти убежище в веротерпимой Голландии. Это были семьи Барухов, Лопес Суассо, Перейра, Пинто, Мокатта, Рафаэлей и др. Особенно важную роль среди этих фамилий играла семья Лопес Суассо, происходившая из португальских марранов (евреев, вынужденно принявших христианство под давлением инквизиции). В XVI в., после изгнания из Португалии, они поселились в Лондоне, Антверпене, Бордо и других городах, а в XVII в. переселились в Амстердам, где, благодаря толерантной политике властей, открыто вернулись к иудаизму. В XV в. в мировой экономике господствовали Португалия и Испания, но с XVI в. начался экономический упадок этих стран. В XVII в. Голландия (северная часть провинций Нидерландов) после успешной революции и освобождения от испанского владычества стала первой капиталистической республикой, а Амстердам — мировым финансовым центром. Марраны сыграли огромную роль в экономическом подъеме Голландии в XVI–XVII вв.— их переселение туда привело к движению капиталов из Португалии в Голландию. Типичным примером, отражающим перемещение капиталов с Пиренейского полуострова в Голландию, является история семьи Лопес Суассо. Банкир Антонио Лопес Суассо (1614–1685 гг., известен также как Исаак Израэль) женился на представительнице богатейшей и старинной сефардской семьи де Пинто. Он имел большое политическое влияние в Голландии, пользовался поддержкой короля Испании Карла II и получил от него наследственный титул барона д’Авенар Ле-Гра. Известно, что Антонио Лопеса Суассо был самым крупным налогоплательщиком Амстердама. Его старший сын, Франсиско Лопес Суассо (ок. 1657–1710 гг., известен также как Авраам Израэль), был одним из наиболее богатых евреев Голландии и одним из наиболее влиятельных банкиров в Европе в конце XVII — начале XVII в. Франсиско Лопес Суассо предоставил в 1688 г. значительную ссуду в два миллиона гульденов Вильгельму Оранскому для захвата английского престола, обеспечив при этом и переброску войск в Англию. Вильгельм Оранский, захватив английский трон, став королем Вильгельмом III и создал Английский банк, ставший в XVIII в. важнейшим финансовым центром мира. Он оказывал большое покровительство евреям, поддерживая их коммерческие предприятия. Известно, что во время правления Вильгельма III представители семьи Лопес Суассо играли заметную роль в финансовой жизни Англии. Франсиско Лопес Суассо первым браком породнился с представительницей гамбургской банкирской семьи Тексейра, одной из богатейших среди португальских евреев, а вторым — с семьей богатых евреев да Коста (вторая жена Франсиско Лопеса была дочерью управляющего Банка Англии). Антонио Лопес Суассо (1695–1775 гг., известный также как Исаак Лопес), сын Франсиско Лопеса Суассо, также занимался банковской деятельностью. Семья Лопес Суассо была тесно связана с голландской Ост-Индской компанией, акционерами которой были представители семьи (важнейшая часть акционерного капитала голландской Ост-Индской компании принадлежала евреям-марранам).





Долгое время важное место в финансовом мире Нидерландов занимала семья Перейра — сефарды, выходцы из португальских марранов. В XVII в. Исаак Перейра занимался в Амстердаме торговлей с Вест-Индией и Америкой. Во многом благодаря марранским капиталам стало возможным снаряжение из Европы больших заморских торговых экспедиций в XVII–XVIII вв. В Новом Свете и в Англии семья была известна под более ранним еврейским именем Абендана. Известно, что Якоб Перейра (один из потомков Исаака) из Амстердама стал одним из главных спонсоров (наряду с Лопес Суассо) для снаряжения военной экспедиции в Англию принца Оранского, которая привела к воцарению его на английском престоле, к «Славной революции», а также к созданию Английского банка. В конце XVII — начале XVIII в. одним из наиболее богатых людей Англии был Моисей Лопес Перейра (другой представитель семьи Перейра). Семья евреев-сефардов, выходцев из марранов, де Пинто, долгое время действовала в Португалии, но наиболее известные страницы ее истории связаны с Голландией, где де Пинто основали банкирский дом. Подъем коммерческой деятельности семьи пришелся на Амстердам XVII–XVIII вв., когда де Пинто были одними из наиболее богатых евреев Голландии, тесно связанными с домом Оранских. Они предоставляли финансовую поддержку Вильгельму IV Оранскому, в том числе при создании Английского банка в 1694 г. В середине XVIII в. Де Пинто оказывали существенную помощь государственной казне Голландии. Они были тесно связаны с деятельностью голландской Ост-Индской компании, в которой занимали руководящие должности. Деловая деятельность семьи проходила также в Южной и Северной Америке. Они поддерживали еврейскую общину Амстердама. Де Пинто находились в родственных отношениях с семьей еврейских финансистов Лопес Суассо. Наиболее известный представитель — Исаак де Пинто (1717–1787), автор научных работ по теории биржи. Члены семьи играли важную роль в жизни Голландии (в том числе в области банковской деятельности) вплоть до XIX в. Некоторое время в Голландии занималась финансовой деятельностью семья евреев-сефардов марранского происхождения Мокатта. После изгнания евреев из Испании они проживали в основном в Голландии, но после того, как Оливер Кромвель разрешил евреям жить в Англии, во второй половине XVII в. переселились из Амстердама в Лондон. Семья Мокатта также сыграла важную роль в развитии Банка Англии. Еще одна семья сефардов, Рафаэли, стала заниматься финансовой деятельностью несколько позже. В 1787 г. голландский торговец Рафаэль Рафаэль основал в Амстердаме Raphaels Bank (или R. Raphael & Sons). С началом наполеоновских войн деловая активность этой семьи, как и у других сефардов, была перемещена в Лондон. Еврейская семья Гумперц (Гомперц) занималась финансовой деятельностью в различных регионах Европы по меньшей мере с XVI в. Экономическое возвышение семьи связано с событиями Тридцатилетней войны (в качестве придворных факторов они занимались поставками вооружения и обмундирования в армию). Первые сведения о финансовой деятельности относятся к Германии (в основном, в г. Эммерих из герцогства Клеве). Гумперцы были финансовыми агентами правителей Пруссии — великих курфюрстов Бранденбургских, в дальнейшем члены семьи переселялись в Голландию и другие страны. В XVIII в. Деловая активность Гумперцев была связана в основном с Голландией, а позже — с Англией. Известно о значительном инвестировании голландской ветви Гумперцев в Банк Англии в начале XVIII в.



В XVII–XVIII вв. Амстердам из-за обилия евреев и роста их влияния называли новым Великим Иерусалимом. Известно, что значительная часть акционерного капитала голландской Ост-Индской компании была в их руках. Среди еврейских финансовых династий ашкеназского происхождения (выходцев из Центральной Европы), занимавшихся своей деятельностью в Голландии, можно выделить Коэнов (или Барент-Коэнов), Голдсмитов, Бишофшаймов, Саломонов. Коэны (вероятно, фамилия происходит от Коган) вели финансовую деятельность в Амстердаме по меньшей мере с XVIII в. и были одним из наиболее богатых еврейских семейств в Голландии. Возможно, что к этой семье Коэнов относился и один из генерал-губернаторов голландской Ост-Индской компании. Во второй половине XVIII в. многие из представителей семьи переселились в Лондон, став в конце XVIII в. влиятельными банкирами лондонского Сити. Голдсмиты долгое время были связаны с немецкими городами (Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне и др.), но в течение XVI–XVIII вв. один из центров деловой активности семьи был в Амстердаме. В XVIII в. они, как и многие другие финансовые семьи, переселились в Англию. Основателем английской династии финансистов был Аарон Голдсмит (1715–1782), ставший одним из наиболее известных лондонских банкиров второй половины XVIII в. Семья Саломонов также занималась финансовой деятельностью в Голландии до переселения в Англию в XVIII в. К более позднему времени относится появление финансовой династии Бишофшаймов. Ее история выглядит скорее как исключение на фоне становления других еврейских финансовых династий в Голландии. Уже после того, как их деловая активность была перемещена из Голландии в Лондон, Бишофшаймы создают банк в Голландии. Луи-Рафаэль Бишофшайм (1800–1873) в начале 1820-х гг. создал банк в Амстердаме, другие отделения банка были позже открыты в Антверпене и в Брюсселе. Представители семьи Бишофшаймов поддерживали тесные связи с еврейскими финансистами из Англии и Бельгии. Заметную роль в финансовой жизни Голландии играли Клиффорды — выходцы из Англии, и Хоупы — выходцы из Шотландии. Клиффорды известны по меньшей мере с XVI в. В связи с экономическим подъемом Голландии в 1630-е гг. семья переселилась в Амстердам. В 1701 г. братьями Георгом II Клиффордом (1657–1727) и Исааком Клиффордом (1665–1729) была основана компания George en Isaäc Clifford & Co. В 1713 г. братья-банкиры предоставили большой займ императору Священной Римской империи Карлу VI и польскому правителю Августу III. В XVIII в. Клиффорды предоставляли также значительные займы Англии, Дании и России. Наиболее известен сын Георга II Георг III Клиффорд (1685–1760), банкир, один из директоров голландской Ост-Индской компании, любитель ботанических садов, покровитель одного из основоположников биологии Карла Линнея. На протяжении XVIII в. семья Клиффордов играла активную роль в деловой жизни и в городском управлении Амстердама, у них были плантации в Новом Свете. Однако в 1772 г. банкирский дом Клиффордов обанкротился. В XIX в. Клиффорды переселились в Гаагу. К сожалению, архив семьи пропал в годы Второй мировой войны.



Хоупы — выходцы из среды шотландских торговцев, с XVII в. занимались финансовой деятельностью в Голландии. Аричбальд Хоуп (1664– 1743) и его дети Аричбальд (1698–1734), Генри (1699–1737), Исаак (1702–1767), Томас (1704–1779), Адриан (1709–1781) и Захария (1717–1770) занимались кредитными операциями в Роттердаме. Среди других известных представителей — банкиры Томас Хоуп (1769–1831), Адриан ван дер Хоуп (1778–1854). Томас Хоуп (1704–1779) открыл в Амстердаме банкирский дом Hope & Co (отделение функционировало также в Лондоне), тесно связанный с домом Оранских. Экономический подъем банкирского дома во многом связан с Семилетней войной (1756–1763). Семья Хоупов владела кораблями, организовывая эмиграцию в Америку, занималась работорговлей, торговлей колониальными товарами и алмазами, произведениями искусства. В конце XVIII в. Хоупы породнились с английскими банкирами Бэрингами, между двумя семьями были тесные коммерческие связи. В семье были также распространены браки с представителями видных торговых домов Нидерландов. Долгое время Хоупы сохраняли связи с Шотландией. Одно из изданий известного «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита было посвящено банкиру Генри Хоупу (1735–1811). Хоупы, как и Клиффорды, предоставляли займы правителям Португалии, России и др. европейских государств. Деловая активность Хоупов была тесно связана с Россией, начиная со времен Екатерины II. Императрица предлагала Генриху Хоупу дворянский титул, но он отверг это предложение. Хоупы играли ведущую роль в предоставлении займов России при Александре I и при Николае I (займы проводились через банкирский дом Людвига Штиглица). В период наполеоновских войн Хоупы были вынуждены покинуть Нидерланды, переселившись в Англию. Деятельность банкирского дома во второй половине XVIII–XIX вв. была распространена в Испании, Португалии, Франции, Баварии, США, Швеции и России. Представители семьи были влиятельными членами голландской ОстИндской компании (играли ведущую роль в ее финансировании) и парламента, министрами, советниками штатгальтеров Нидерландов. Среди них были масоны и известные деятели Просвещения. В XIX в. семья Хоупов считалась одной из богатейших в Нидерландах и в Европе. В XIX в. банкирский дом специализировался на финансировании строительства железных дорог в США и России. Важным документом истории Амстердама и Нидерландов, а также голландской Ост-Индской компании является архив семьи Хоупов (1725–1940), хранящийся в Амстердамае. В семье Хоупов были крупные коллекционеры живописи (многие произведения искусства поступили позже в собрание Государственного музея Амстердама и др. музеи), коллекционеры редких растений. Одним из наиболее известных драгоценных камней мира является легендарный «алмаз Хоупа», названный по имени первого известного владельца — Генри Хоупа (камень был украден из собрания французской королевской семьи при невыясненных обстоятельствах). Хоупы — одна из немногих финансовых династий, которой посвящена отдельная монография.



Известные британские финансисты Бэринги некоторое время были связаны с Нидерландами (в XVII в.). Начав с торговли шерстью, Бэринги вскоре перешли на предоставление финансовых услуг (в сотрудничестве с амстердамскими банкирами Хоупами из банка Hope & Co, с которыми были в родственных отношениях). Благодаря возвышению Лондона в XVIII в. за короткий срок капиталы Бэрингов выросли с 20000 до 200000 фунтов стерлингов. Первые сведения о семье Силлем как о гамбургских торговцах восходят к XVI в. (возможно, ранее члены семьи проживали на территории Голландии). Силлем занимались также торговой деятельностью в Голландии, Фландрии и Англии. Среди членов семьи было большое число представителей администрации Гамбурга (бургомистры и др.). Банкирский дом «Силлем» был основан в Амстердаме Иеронимом Силлемом (1768–1833). В XIX в. представители семьи играли важную роль в финансовой жизни Нидерландов, выступали в сотрудничестве с банкирской семьей Хоупов, также имели тесные связи с британскими банкирами Бэрингами. Среди известных амстердамских банкиров: Эрнст Силлем I (1807–1861), Джон (Йоханн) Готтлиб Силлем (1837–1896), Эрнст Силлем II (1864–1919) и др. В XIX в. финансовая деятельность Силлем была связана и с Российской империей. Члены семьи продолжали заниматься банковской деятельностью в Нидерландах и в XX в. [Джером Александр Силлем (1902–1986) и др.]. В настоящее время члены семьи проживают в Нидерландах, Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Италии, Англии, США, Канаде, Австралии и других странах.



Среди финансовых династий протестантов голландского происхождения можно выделить такие семьи, как Ван Ланшоты, Борски, Холлы, Пирсоны, Мизы. Ван Ланшоты известны с XV в. Банковской деятельностью они занимались по меньшей мере с XVIII в. В 1737 г. был основан Van Lanschot Bankiers (старейший частный банк в Нидерландах с отделениями в Бельгии, Швейцарии, Гонконге и др.). Значение банка особенно выросло после Второй мировой войны. Банк остается в собственности семьи до настоящего времени. Наиболее известными банкирами были Корнелий ван Ланшот (1699–1757), Франциск ван Ланшот (1768–1851), Виллем ван Ланшот (1914–2001). В семье были также известные дипломаты, бургомистры и др. В семье нидерландских банкиров Борски наиболее известны Виллем Борски (1765–1814) и его жена Йохана Борски (1764–1846). В начале XIX в. Виллем Борски был одним из богатейших людей в Нидерландах. Йохана Борски занималась финансовой деятельностью после смерти мужа, основав банкирский дом «Вдова В. Борски» (Weduwe W. Borski). В разные годы Борски оказывали финансовую поддержку королю Нидерландов Вильгельму I, Нидерландскому банку, Нидерландскому торговому обществу и др. Банковской деятельностью занимались сын и внук Йоханы Борски — Виллем Борски II и Виллем Борски III. Борски действовали в тесном сотрудничестве с банкирской семьей Хоупов, они породнились с голландской банкирской семьей Ван Лоонов. В 1884 г. банкирский дом был переименован в «Ван Лоон и компания». Члены семей Борски и Ван Лоон занимались в Нидерландах финансовой деятельностью и в XX в. Этой семье посвящено несколько монографий. Голландская семья банкиров Холлов играла важную роль в экономике и политике Нидерландов с XIX в. В конце XIX — начале XX в. Холлы были одними из наиболее богатых жителей Амстердама, занимали посты премьер-министра, мэра Амстердама и т.д. Ими были основаны банк в Утрехте, Парижско-нидерландский банк и др. Наиболее известные представители — Мауриц де Холл, Флорис Адриан де Холл, Волрафен (Валли) и Хейс ван Холлы. Волрафен (Валли) ван Холл (1906–1945) начинал деятельность в качестве банкира в НьюЙорке, но стал известен как один из деятелей голландского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Он занимался сбором средств для нужд Сопротивления. Семья голландских аристократов Пирсонов, среди которых был ряд банкиров, известна с XVII в. Они занимались банковской деятельностью вместе с семьей Мизов. Николаас Пирсон (1839–1909) занимался политической деятельностью, был министром финансов, премьер-министром Нидерландов с 1897 по 1901 г., возглавлял центральный банк Нидерландов (Нидерландский банк) и банк Суринама. Семья голландских банкиров Мизов исторически была тесно связана с семьями Хоупов и Ваш Ланшотов. Мизы действовали в Роттердаме, Гааге, Амстердаме. В 1720 г. был создан банк Mees & Hope, позже переименованный в Fortis MeesPierson, Pierson, Heldring & Pierson и MeesPierson (в настоящее время — ABN AMRO MeesPierson — банк, представляющий финансовые интересы королевского дома Нидерландов). Деловая активность банка была также связана с Южной Африкой. В XX в. он считался один из крупнейших частных банков в Европе. Управляющим директором банка ABN AMRO MeesPierson является Франс Ван Ланшот. Известные банкиры, представители семьи: Виллем Миз (1813–1884), президент центрального банка Нидерландов (Нидерландский банк); Рудольф Миз (1931–2010), банкир и антропософ, один из основателей в 1980 г. Триодос банка (Triodos Bank) — группы европейских этических банков с отделениями в разных странах Европы, лидера современного этического банкинга (банк сконцентрирован на триединой тактике: «люди, планета, прибыль» и является сторонником идей антропософии, что отражается в уставных документах банка). Голландия, долгое время являвшаяся ядром капиталистической системы, не потеряла важного финансового значения и в наши дни. История и современность определили, что Голландия стала центром формирования и развития ряда финансовых династий еврейского (выходцы из Португалии и Германии), английского, шотландского, немецкого и местного, голландского происхождения. Расцвет деятельности финансовых династий пришелся в Нидерландах на XVI–XVIII вв.— золотой период в экономической истории страны. Рассматривая историю финансовых династий, можно сделать вывод, что одной из важных причин экономического подъема Голландии стал приток в XVI в. в страну еврейских капиталов из Испании и Португалии, откуда евреи были изгнаны. Веротерпимость голландцев, географические факторы и другие обстоятельства повлияли на то, что в XVII в. Амстердам стал мировым финансовым центром, предшественником Лондона и Нью-Йорка.



Сравнительно быстрый экономический упадок Голландии произошел в XVIII в. на фоне переноса деловой активности из Амстердама в Лондон. Этот перенос был зафиксирован созданием Банка Англии, позволившим сделать Лондон мировым финансовым центром уже в XVIII в. Важную роль в возвышении Лондона как финансового центра, помимо разных обстоятельств, сыграл также и вывод капиталов марранов-сефардов из Голландии: почти все рассмотренные в статье семьи финансистов сефардов и ашкеназов перенесли в XVIII в. свою деятельность (и свои капиталы) в Лондон. Семьи голландских евреев-финансистов (Лопес Суассо, де Пинто и др.) находились, как это часто бывало в такой среде, в родственных отношениях. Финансовые семьи нееврейского происхождения (протестанты, уроженцы Голландии и других стран) не имели прочных связей с еврейскими финансистами. При этом дом Оранских сотрудничал как с еврейскими, так и с нееврейскими банкирскими домами. Нееврейские финансовые династии (протестанты) сохранили финансовую деятельность в Голландии и после завершения ее золотого века (XIX–XX вв.). Семьи финансистовпротестантов также заключали между собой родственные браки и поддерживали деловые связи (в тесном сотрудничестве выступали Хоупы, Силлемы, Борски, Ван Лооны, Ван Ланшоты, Пирсоны, Мизы), некоторые из этих семейств поддерживали тесные связи с британскими Бэрингами. В конце XX — начале XXI в. в Нидерландах сохраняли деловую активность члены финансовых династий протестантского происхождения — Мизы, Ван Ланшоты, Силлемы и др. Однако открытых материалов по деятельности финансовых династий в конце XX — начале XXI в. меньше, чем по более ранним периодам.



Пачкалов Александр Владимирович - канд. истор. наук, доцент Департамента экономической теории, Финансовый университет, Москва.



Источник: журнал «Гуманитарные науки» №4 2018