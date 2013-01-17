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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:30
Sri lanka has defaulted on its debt
в цейлоні дефолт...
ось що ще пишуть по цьому:
Did you know? In most cases, EMs default on their debt not because they don’t have money but because governments decide not to service their debt. That’s the case of Sri Lanka today.
More defaults will follow as EM USD debt is vulnerable to rising i.r. rates and the food crisis.
Востаннє редагувалось change_pm
в Вів 12 кві, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:32
Deutsche Bank and Commerzbank shares drop, after a major investor sells down its stake in Germany’s two largest publicly listed banks
імхо німецькі банки в опасноті через майбутній дефолт рашкі...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34
*GERMAN WHOLESALE PRICE INFLATION JUMPS 22.6% IN MARCH, MOST SINCE 1962
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:36
change_pm
Туристи з України та мордору не прилітають?
Чи Україна та мордор перестали імпортувати цейлонський чай?
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asteriks
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:39
німецькі 2 річні бонди сьогодні показують 0.12% річних...
здається, тю, 0.12%! про що це ти!?
я до того, що раніше вони були - 1% річних...
ось і думайте...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:48
asteriks написав:change_pm
Туристи з України та мордору не прилітають?
Чи Україна та мордор перестали імпортувати цейлонський чай?
імхо туристи і чай - невеличка складова їх бюджету, не в курсє...
але факт вже є - дефолт є - причина ріст цін на харчі і паливо - і вони для Шрі-ланки пріоритетніше, ніж бондхолдери...
головне ж почати...
і це точно не останній дефолт в цьому році (((
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