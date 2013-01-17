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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:30

перший пішов...

Sri lanka has defaulted on its debt

в цейлоні дефолт...

ось що ще пишуть по цьому:
Did you know? In most cases, EMs default on their debt not because they don’t have money but because governments decide not to service their debt. That’s the case of Sri Lanka today.

More defaults will follow as EM USD debt is vulnerable to rising i.r. rates and the food crisis.
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 12 кві, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:32

ще така новина...

Deutsche Bank and Commerzbank shares drop, after a major investor sells down its stake in Germany’s two largest publicly listed banks

імхо німецькі банки в опасноті через майбутній дефолт рашкі...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34

ого інфлец у німців!!!

*GERMAN WHOLESALE PRICE INFLATION JUMPS 22.6% IN MARCH, MOST SINCE 1962
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:36

change_pm

Туристи з України та мордору не прилітають?
Чи Україна та мордор перестали імпортувати цейлонський чай?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:39

для тих, хто розуміє про що я...

німецькі 2 річні бонди сьогодні показують 0.12% річних...

здається, тю, 0.12%! про що це ти!?

я до того, що раніше вони були - 1% річних...

ось і думайте...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:48

  asteriks написав:change_pm

Туристи з України та мордору не прилітають?
Чи Україна та мордор перестали імпортувати цейлонський чай?

імхо туристи і чай - невеличка складова їх бюджету, не в курсє...

але факт вже є - дефолт є - причина ріст цін на харчі і паливо - і вони для Шрі-ланки пріоритетніше, ніж бондхолдери...

головне ж почати...
і це точно не останній дефолт в цьому році (((
change_pm
 
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