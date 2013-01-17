Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:30
Sri lanka has defaulted on its debt
в цейлоні дефолт...
ось що ще пишуть по цьому:
Did you know? In most cases,
EMs default on their debt not because they don’t have money but because governments decide not to service their debt. That’s the case of Sri Lanka today. More defaults will follow as EM USD debt is vulnerable to rising i.r. rates and the food crisis.
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change_pm
в Вів 12 кві, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:32
Deutsche Bank and Commerzbank shares drop, after a major investor sells down its stake in Germany’s two largest publicly listed banks
імхо німецькі банки в опасноті через майбутній дефолт рашкі...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34
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GERMAN WHOLESALE PRICE INFLATION JUMPS 22.6% IN MARCH, MOST SINCE 1962
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:36
change_pm Туристи з України та мордору не прилітають? Чи Україна та мордор перестали імпортувати цейлонський чай?
asteriks
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:39
німецькі 2 річні бонди сьогодні показують 0.12% річних...
здається, тю, 0.12%! про що це ти!? я до того, що раніше вони були - 1% річних... ось і думайте...
change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:48
asteriks написав: change_pm
Туристи з України та мордору не прилітають?
Чи Україна та мордор перестали імпортувати цейлонський чай?
імхо туристи і чай - невеличка складова їх бюджету, не в курсє...
але факт вже є - дефолт є - причина ріст цін на харчі і паливо - і вони для Шрі-ланки пріоритетніше, ніж бондхолдери...
головне ж почати...
і це точно не останній дефолт в цьому році (((
change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:22
Sven Henrich
@NorthmanTrader If you include food and energy it's 25%, but hey, they're selling you 8.5%
інфлец в Штатах, якщо використати методологію 80х, 25% вже...
от така куйня, маляти...
change_pm
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Додано: Сер 13 кві, 2022 04:28
change_pm написав:
Sri lanka has defaulted on its debt
в цейлоні дефолт...
ось що ще пишуть по цьому:
Did you know? In most cases,
EMs default on their debt not because they don’t have money but because governments decide not to service their debt. That’s the case of Sri Lanka today. More defaults will follow as EM USD debt is vulnerable to rising i.r. rates and the food crisis.
На фоне падения туризма и роста цен на нефть-газ, да ещё при насквозь коррумпированной вертикали власти, они давно шли к дефолту. 7 ярдов должны выплатить в этом году, рефинансировать их не хотят, вот и приехали.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 07:26
change_pm написав:
Sven Henrich
@NorthmanTrader If you include food and energy it's 25%, but hey, they're selling you 8.5%
інфлец в Штатах, якщо використати методологію 80х, 25% вже...
от така куйня, маляти...
В штатах інфлец, але долар укріплюється вже на часі 1.08. А в мене 20% в Євро куплених по 1.09-1.12.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 07:49
change_pm написав:
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GERMAN WHOLESALE PRICE INFLATION JUMPS 22.6% IN MARCH, MOST SINCE 1962
Що мається на увазі під WHOLESALE PRICE INFLATION ?
Споживча інфляція в березні 2022 - близько 7%
Хомякоид
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