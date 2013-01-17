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Світова економіка, тенденції
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:26

  change_pm написав:
Sven Henrich
@NorthmanTrader

If you include food and energy it's 25%, but hey, they're selling you 8.5%

інфлец в Штатах, якщо використати методологію 80х, 25% вже...

от така куйня, маляти...

В штатах інфлец, але долар укріплюється вже на часі 1.08. А в мене 20% в Євро куплених по 1.09-1.12.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:49

  change_pm написав:
*GERMAN WHOLESALE PRICE INFLATION JUMPS 22.6% IN MARCH, MOST SINCE 1962


Що мається на увазі під WHOLESALE PRICE INFLATION ?
Споживча інфляція в березні 2022 - близько 7%
Зображення
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:01

  Хомякоид написав:
  change_pm написав:
*GERMAN WHOLESALE PRICE INFLATION JUMPS 22.6% IN MARCH, MOST SINCE 1962


Що мається на увазі під WHOLESALE PRICE INFLATION ?
Споживча інфляція в березні 2022 - близько 7%
Зображення

це ось це... оптові ціни
A wholesale price index (WPI) measures and tracks the changes in the price of goods before they reach consumers: goods that are sold in bulk and traded between entities or businesses (rather than consumers). Wholesale price indexes (WPIs) are one indicator of a country's level of inflation.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:03

  BIGor написав:
  change_pm написав:
Sven Henrich
@NorthmanTrader

If you include food and energy it's 25%, but hey, they're selling you 8.5%

інфлец в Штатах, якщо використати методологію 80х, 25% вже...

от така куйня, маляти...

В штатах інфлец, але долар укріплюється вже на часі 1.08. А в мене 20% в Євро куплених по 1.09-1.12.

ти ж розуміти повинен чому долар укріплюєтьсі...

- геополітика,
- більш рішучий ФЕДот, яки почав піднімати ставку,
- ціни на енергоресурси для Європи, які викличуть рецесію...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:12

Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:35

диви, що кітайозі роблять!!!

Much more easing from China coming.

CHINA'S CABINET: WILL USE POLICY TOOLS, INCLUDING RESERVE REQUIREMENT CUTS IN A TIMELY WAY - STATE MEDIA

CHINA'S CABINET: WILL TAKE MEASURES TO BOOST CONSUMPTION- STATE MEDIA

значіть нинішній інфлец - це ще мало? треба більше лити гасу у вогонь?

ну, тоді метал по 52 000 грн - це тільки початок... буде і всі 100 000 грн
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:47

  vitaliian написав:Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%

Это всё статистическое надувательство. Бакс/иена за год с 108 до 126, а они рисуют 0,8% инфляцию. Не говоря уж об инфляции самого бакса. Реальной, не номинальной.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:02

Як так?))

  vitaliian написав:Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%

Таке враження, що жорсткі санкції ввели проти Туреччини, а не проти підо-рашки :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:36

Світова економіка дедалі більше піддається загрозі стагфляції, що нагадує випробування 1970-х років, яка є проблемою для світових фінансових керівників, які долають наслідки війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

У разі різкого уповільнення економіки Китаю та обіцянки Федеральної резервної системи придушити інфляцію, небезпеки, що з цього випливають, посилюються.

Міністри фінансів та керівники центральних банків G7 прямо висловлюють занепокоєння тим, що стагфляцію більше не можна зупинити.

"Війна в Україні має додаткові наслідки для економіки. Це означає підвищення інфляції разом із втратою імпульсу відновлення після пандемії. Нам доведеться обговорити, що ми можемо зробити, щоб уникнути сценаріїв стагфляції", – заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Це послідувало за коментарями його колеги зі США, міністра фінансів Джанет Йеллен, про те, що "вищі ціни на продукти харчування та енергоносії викликають стагфляційні ефекти, а саме знижують виробництво та витрати і підвищують інфляцію в усьому світі".

Згубна потрійна комбінація зростаючої інфляції, уповільнення зростання і зростання безробіття – це найгірший сценарій для центральних банків і законодавців, яким доведеться вибирати, з якою хворобою боротися, пише видання. Ціни є головним противником політиків, навіть якщо ця битва стримає попит та підвищить безробіття.

Хоча перспективи глобальної рецесії залишаються низькими, принаймні цього року, темпи подій застають політиків та інвесторів зненацька, оскільки фінансові ринки падають, а прогнози зростання продовжують переглядатися у бік зниження.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що продовжуватиме підвищувати ставки доти, доки не з'являться "чіткі та переконливі" докази того, що інфляція відступає.

Тим часом зростання цін у Великій Британії досягло 40-річного максимуму, і керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі попередив, що зростання цін на продукти харчування може мати "апокаліптичні" наслідки для всього світу.

Індекс S&P 500 впав на 4% 18 травня, що стало найбільшим одноденним падінням з 2020 року. Його падіння на 17% від початку року – найгірший початок року з 1940-х років.

Найбільший шок походить від Китаю, де аналітики продовжують знижувати свої прогнози. Standard Chartered, Goldman Sachs Group та Citigroup знизили прогнози зростання цього тижня, як і Bloomberg Economics, який тепер прогнозує зростання лише на 2% протягом року порівняно з попереднім прогнозом 3,6%.
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