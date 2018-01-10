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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 791792793794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:54

Re: Укргазбанк

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/10/632880/
Український держбанк профінансує бізнес російського олігарха, який голосував за анексію Криму
Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.
Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.
22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.
Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн
Волоdимир
 
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  #<1 ... 791792793794
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