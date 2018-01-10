Український держбанк профінансує бізнес російського олігарха, який голосував за анексію Криму
Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.
Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.
22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.
Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн