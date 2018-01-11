https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/10/632880/ Український держбанк профінансує бізнес російського олігарха, який голосував за анексію Криму Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна. Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net. 22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн. Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн
colovort написав:Хто недавно забирав валютний депозит з банку? Якими купюрами(100 USD) віддають-багато проблемних?
разными ... какие привезут или принесут до вас ... мне выдавали и новейшими из свежераспечатанной пачки с номерами вподряд ... и старого образца ... вы что всерьез думаете, что в вопросе какими купюрами выжают есть какая-то закономерность? сеголдня отдали одними завтра другими ... пришел клиент принемс на депо старого говна ... его вам и выдадут ... прилетел самолет с новыми купюрами привезли их - выдали новье ... газ доллары не печатает ... выдать могут абсолютно лоюбымим - если вам сильно принципиально камим купюрами можно об это попросить при заказе валюты - и то это могут учесть просто как рекомендательное и не факт, что его учтут, если у них нет тех, какие хотите вы.
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IMPRINTER Эхх,я приносил год назад 6000 новенькими хрустящими,прямо из пачки....а выдавать где будут-прямо на КАССЕ..? там где общая очередь на 15 человек? И что мне их там прямо веером раскрыть при проверке,если старья "намешают".
colovort написав:IMPRINTER Эхх,я приносил год назад 6000 новенькими хрустящими,прямо из пачки....а выдавать где будут-прямо на КАССЕ..? там где общая очередь на 15 человек? И что мне их там прямо веером раскрыть при проверке,если старья "намешают".
ну я не знаю где выдают в вашем отделении ))) у нас (в Харьковом центральном) 3 зоны кассы ... до входа в отделение .. внутри и в подвале ...
ну скажем так ... вы можете попросить заменить купюру если она будет ветхой .. но на основании того что вам дают старого образца а не нового (обамовку) вы не можете выдвигать претензии равно как и банк к вам принимая деньги ... тут как повезет
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IMPRINTER написав:вы можете попросить заменить купюру если она будет ветхой ..
вы просто можете попросить заменить купюру если откажут , то переделают квитанцию на меньшую сумму в Киеве , проблемы были с купюрами , на которых были оттиск визирования с арабским наименованием , по моему предложению все заменили на другие , но не было моложе 2006 года