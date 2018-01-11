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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 791792793794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:54

Re: Укргазбанк

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/10/632880/
Український держбанк профінансує бізнес російського олігарха, який голосував за анексію Криму
Державний Укргазбанк надасть кредит в розмірі 910 мільйонів гривень ПрАТ "Прем'єр Палац", яке входить до групи VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.
Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Liga.net.
22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ "Прем'єр Палац" схвалили укладення генеральної кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн.
Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю Прем'єр Палац в Києві площею 27 700 кв м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:43

Re: Укргазбанк

Хто недавно забирав валютний депозит з банку?
Якими купюрами(100 USD) віддають-багато проблемних?
colovort
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:48

  colovort написав:Хто недавно забирав валютний депозит з банку?
Якими купюрами(100 USD) віддають-багато проблемних?


разными ... какие привезут или принесут до вас ...
мне выдавали и новейшими из свежераспечатанной пачки с номерами вподряд ... и старого образца ...
вы что всерьез думаете, что в вопросе какими купюрами выжают есть какая-то закономерность? сеголдня отдали одними завтра другими ... пришел клиент принемс на депо старого говна ... его вам и выдадут ... прилетел самолет с новыми купюрами привезли их - выдали новье ... газ доллары не печатает ... выдать могут абсолютно лоюбымим - если вам сильно принципиально камим купюрами можно об это попросить при заказе валюты - и то это могут учесть просто как рекомендательное и не факт, что его учтут, если у них нет тех, какие хотите вы.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:06

IMPRINTER
Эхх,я приносил год назад 6000 новенькими хрустящими,прямо из пачки....а выдавать где будут-прямо на КАССЕ..? там где общая очередь на 15 человек?
И что мне их там прямо веером раскрыть при проверке,если старья "намешают".
colovort
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:10

  colovort написав:IMPRINTER
Эхх,я приносил год назад 6000 новенькими хрустящими,прямо из пачки....а выдавать где будут-прямо на КАССЕ..? там где общая очередь на 15 человек?
И что мне их там прямо веером раскрыть при проверке,если старья "намешают".


ну я не знаю где выдают в вашем отделении )))
у нас (в Харьковом центральном) 3 зоны кассы ...
до входа в отделение .. внутри и в подвале ...

ну скажем так ... вы можете попросить заменить купюру если она будет ветхой .. но на основании того что вам дают старого образца а не нового (обамовку) вы не можете выдвигать претензии равно как и банк к вам принимая деньги ...
тут как повезет
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:20

Re: Укргазбанк

  IMPRINTER написав:вы можете попросить заменить купюру если она будет ветхой ..
вы просто можете попросить заменить купюру
если откажут , то переделают квитанцию на меньшую сумму
в Киеве , проблемы были с купюрами , на которых были оттиск визирования с арабским наименованием , по моему предложению все заменили на другие , но не было моложе 2006 года
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:20

  colovort написав:Хто недавно забирав валютний депозит з банку?
Якими купюрами(100 USD) віддають-багато проблемних?

Забирал позавчера. Все купюры старого образца (не зелёные).
Но в очень хорошем состоянии. Уже пополнили другой депо в другом банке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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