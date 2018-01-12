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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 792793794795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:20

  AlexKa написав:Фантом Тоже забираю валюту. Еще не определился куда нести.

Наоборот думаю влить сюда немного валюты для расширения корзины. А куда же еще нести? Разве что где то только старые хорошие столбы. Из новых достойных не вижу.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:17

Коллеги у меня шкурный вопрос)

Учитывая что акция у них дополнительно 1,5-3% , но при этом все депо с пополнение , мин сумма открытия депозита всего 1к грн , никто не решался открывать много депозитов одновременно вытягивая скретч карты что-бы добиться более повышенных %% , т.е. более 1,5% ?

( я знаю что банк совковый , сам там 3 года обслуживался )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:45

Re: Укргазбанк

РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ«НОВОРІЧНІ СВЯТА»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Акцію для фізичних осіб «Новорічні свята» (далі – Акція) організовує та проводить АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Організатор) з метою підвищення іміджу банку та стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування банківськими продуктами.
В Акції можуть приймати участь будь-які фізичні особи, крім працівників АБ «УКРГАЗБАНК», та членів їх родин, пов’язаних з банком осіб згідно вимог НБУ та пов’язаних осіб по відношенню до банку згідно норм Податкового кодексу України (далі – Клієнт).
Учасники Акції зобов'язані дотримуватися правил, строків та умов Регламенту Акції. Регламент розміщується на сайті Організатора.

2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА СТРОК АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться по всій території України, в дирекціях та відділеннях, в управлінні Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».
2.2. Строк проведення Акції: з 18.12.2017 р. по 28.02.2018 р. (включно), але в межах вичерпання кількості скретч-карт згідно п.3.2. цього Регламенту.

3. УМОВИ УЧАСТІ
3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній валюті на строк від 93 до 183 днів (3-6 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням» або «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 13 000 штук, що містять під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
з надбавкою 3% річних – 65 скретч-карт;
з надбавкою 2% річних – 260 скретч-карт;
з надбавкою 1,5% річних – 12675 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково не застосовуються діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб.
3.4. Скретч-карти розподіляються між дирекціями, відділеннями та управлінням Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
4.1. Клієнт стирає захисне покриття отриманої скретч-карти під яким зазначено розмір надбавки до процентної ставки, що застосовуватиметься до депозиту, який розміщується.
4.2. Відповідальний виконавець відділення оформлює депозитний договір з урахуванням отриманої надбавки, формує необхідний пакет документів згідно вимог актів внутрішнього регулювання та надає на підпис Клієнту.
4.3. Скретч-карта зі стертим захисним покриттям залишається в банку та підшивається до справи з юридичного оформлення рахунку.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
5.1 Банк зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних учасників Акції. Використовувати особисті дані учасників Акції лише у відповідності до офіційного Регламенту та чинного законодавства України.
6. ПОДОВЖЕННЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ ДІЇ АКЦІЇ
6.1. Строк проведення Акції, зазначений в п.2.2. цього Регламенту, може бути продовжено або завершено рішенням Комітету з питань управління активами та пасивами Банку.
7. СУПЕРЕЧКИ
7.1. Суперечки, що можуть виникнути між Організатором і учасниками Акції, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а у випадку незгоди, вирішуються у порядку, що передбачений чинним законодавством України.
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valya
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valya

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IMPRINTER
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