Додано: Суб 13 січ, 2018 12:45

РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ«НОВОРІЧНІ СВЯТА»



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Акцію для фізичних осіб «Новорічні свята» (далі – Акція) організовує та проводить АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Організатор) з метою підвищення іміджу банку та стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування банківськими продуктами.

В Акції можуть приймати участь будь-які фізичні особи, крім працівників АБ «УКРГАЗБАНК», та членів їх родин, пов’язаних з банком осіб згідно вимог НБУ та пов’язаних осіб по відношенню до банку згідно норм Податкового кодексу України (далі – Клієнт).

Учасники Акції зобов'язані дотримуватися правил, строків та умов Регламенту Акції. Регламент розміщується на сайті Організатора.



2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА СТРОК АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться по всій території України, в дирекціях та відділеннях, в управлінні Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».

2.2. Строк проведення Акції: з 18.12.2017 р. по 28.02.2018 р. (включно), але в межах вичерпання кількості скретч-карт згідно п.3.2. цього Регламенту.



3. УМОВИ УЧАСТІ

3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній валюті на строк від 93 до 183 днів (3-6 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням» або «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.

3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 13 000 штук, що містять під захисним покриттям надбавки таких розмірів:

з надбавкою 3% річних – 65 скретч-карт;

з надбавкою 2% річних – 260 скретч-карт;

з надбавкою 1,5% річних – 12675 скретч-карт.

3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.

3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково не застосовуються діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб.

3.4. Скретч-карти розподіляються між дирекціями, відділеннями та управлінням Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».



4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

4.1. Клієнт стирає захисне покриття отриманої скретч-карти під яким зазначено розмір надбавки до процентної ставки, що застосовуватиметься до депозиту, який розміщується.

4.2. Відповідальний виконавець відділення оформлює депозитний договір з урахуванням отриманої надбавки, формує необхідний пакет документів згідно вимог актів внутрішнього регулювання та надає на підпис Клієнту.

4.3. Скретч-карта зі стертим захисним покриттям залишається в банку та підшивається до справи з юридичного оформлення рахунку.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

5.1 Банк зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних учасників Акції. Використовувати особисті дані учасників Акції лише у відповідності до офіційного Регламенту та чинного законодавства України.

6. ПОДОВЖЕННЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ ДІЇ АКЦІЇ

6.1. Строк проведення Акції, зазначений в п.2.2. цього Регламенту, може бути продовжено або завершено рішенням Комітету з питань управління активами та пасивами Банку.

7. СУПЕРЕЧКИ

7.1. Суперечки, що можуть виникнути між Організатором і учасниками Акції, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а у випадку незгоди, вирішуються у порядку, що передбачений чинним законодавством України.