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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 792793794795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 653
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 653
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:20

  AlexKa написав:Фантом Тоже забираю валюту. Еще не определился куда нести.

Наоборот думаю влить сюда немного валюты для расширения корзины. А куда же еще нести? Разве что где то только старые хорошие столбы. Из новых достойных не вижу.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 09:17

Коллеги у меня шкурный вопрос)

Учитывая что акция у них дополнительно 1,5-3% , но при этом все депо с пополнение , мин сумма открытия депозита всего 1к грн , никто не решался открывать много депозитов одновременно вытягивая скретч карты что-бы добиться более повышенных %% , т.е. более 1,5% ?

( я знаю что банк совковый , сам там 3 года обслуживался )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:45

Re: Укргазбанк

РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ«НОВОРІЧНІ СВЯТА»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Акцію для фізичних осіб «Новорічні свята» (далі – Акція) організовує та проводить АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Організатор) з метою підвищення іміджу банку та стимулювання клієнтів-фізичних осіб до користування банківськими продуктами.
В Акції можуть приймати участь будь-які фізичні особи, крім працівників АБ «УКРГАЗБАНК», та членів їх родин, пов’язаних з банком осіб згідно вимог НБУ та пов’язаних осіб по відношенню до банку згідно норм Податкового кодексу України (далі – Клієнт).
Учасники Акції зобов'язані дотримуватися правил, строків та умов Регламенту Акції. Регламент розміщується на сайті Організатора.

2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА СТРОК АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться по всій території України, в дирекціях та відділеннях, в управлінні Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».
2.2. Строк проведення Акції: з 18.12.2017 р. по 28.02.2018 р. (включно), але в межах вичерпання кількості скретч-карт згідно п.3.2. цього Регламенту.

3. УМОВИ УЧАСТІ
3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній валюті на строк від 93 до 183 днів (3-6 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням» або «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 13 000 штук, що містять під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
з надбавкою 3% річних – 65 скретч-карт;
з надбавкою 2% річних – 260 скретч-карт;
з надбавкою 1,5% річних – 12675 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково не застосовуються діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб.
3.4. Скретч-карти розподіляються між дирекціями, відділеннями та управлінням Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
4.1. Клієнт стирає захисне покриття отриманої скретч-карти під яким зазначено розмір надбавки до процентної ставки, що застосовуватиметься до депозиту, який розміщується.
4.2. Відповідальний виконавець відділення оформлює депозитний договір з урахуванням отриманої надбавки, формує необхідний пакет документів згідно вимог актів внутрішнього регулювання та надає на підпис Клієнту.
4.3. Скретч-карта зі стертим захисним покриттям залишається в банку та підшивається до справи з юридичного оформлення рахунку.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
5.1 Банк зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних учасників Акції. Використовувати особисті дані учасників Акції лише у відповідності до офіційного Регламенту та чинного законодавства України.
6. ПОДОВЖЕННЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ ДІЇ АКЦІЇ
6.1. Строк проведення Акції, зазначений в п.2.2. цього Регламенту, може бути продовжено або завершено рішенням Комітету з питань управління активами та пасивами Банку.
7. СУПЕРЕЧКИ
7.1. Суперечки, що можуть виникнути між Організатором і учасниками Акції, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а у випадку незгоди, вирішуються у порядку, що передбачений чинним законодавством України.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:57

valya

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 18:46

IMPRINTER
Я то здесь при чем? Наверно имели газ. Тута грн сейчас не интересна. Тем более кол-во 2 и 3% - мало.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 23:17

Re: Укргазбанк

  zzzzzz написав:никто не решался открывать много депозитов одновременно


тут за открытие одного депозита должны бонус выдавать. потому как сидят вручную это все дело набивают, несут на подпись нач.отделения. ИБ нет. Ради того чтобы вытятнуть 2-3% вместо 1.5% открывать 10-20-30-... депозитов? юридически все чисто, физически жадность на всю голову
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 23:24

Как дешевле вывести гривну из ГазМяса?

Нужны лайфхаки для вывода гривны из ГазМяса
в кэш или Бегемоту.

Сам от депо отошел, но мои пенсы забыли у них деньги забрать.

Помогите советом, можно в личку.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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