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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:01
Re: Укргазбанк
пришла смс по гривне дают 17%-тов . как для госа хороший процент. может кому надо
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:21
Это если оформить Строковий з продовженням на 3-6 мес с базовой ставкой 14%
3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній валюті на строк від 93 до 183 днів (3-6 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням» або «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 13 000 штук, що містять під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
з надбавкою 3% річних – 65 скретч-карт;
з надбавкою 2% річних – 260 скретч-карт;
з надбавкою 1,5% річних – 12675 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково не застосовуються діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб.
3.4. Скретч-карти розподіляються між дирекціями, відділеннями та управлінням Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».
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