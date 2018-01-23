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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 655
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:01

Re: Укргазбанк

пришла смс по гривне дают 17%-тов . как для госа хороший процент. может кому надо
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:21

  brainybird написав:пришла смс по гривне дают 17%-тов . как для госа хороший процент. может кому надо

Это если оформить Строковий з продовженням на 3-6 мес с базовой ставкой 14% http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/termconti и потереть скретч-карту з розміром надбавки до процентної ставки по такому депозиту и выиграть 3% то будет 17%
http://www.ukrgasbank.com/bank_shares/11739- Условия акции:
3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній валюті на строк від 93 до 183 днів (3-6 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням» або «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 13 000 штук, що містять під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
з надбавкою 3% річних – 65 скретч-карт;
з надбавкою 2% річних – 260 скретч-карт;
з надбавкою 1,5% річних – 12675 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково не застосовуються діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб.
3.4. Скретч-карти розподіляються між дирекціями, відділеннями та управлінням Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».
lel
 
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  #<1 ... 794795796797
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