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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:01

Re: Укргазбанк

пришла смс по гривне дают 17%-тов . как для госа хороший процент. может кому надо
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:21

  brainybird написав:пришла смс по гривне дают 17%-тов . как для госа хороший процент. может кому надо

Это если оформить Строковий з продовженням на 3-6 мес с базовой ставкой 14% http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/termconti и потереть скретч-карту з розміром надбавки до процентної ставки по такому депозиту и выиграть 3% то будет 17%
http://www.ukrgasbank.com/bank_shares/11739- Условия акции:
3.1. Кожному Клієнту, протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній валюті на строк від 93 до 183 днів (3-6 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням» або «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 13 000 штук, що містять під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
з надбавкою 3% річних – 65 скретч-карт;
з надбавкою 2% річних – 260 скретч-карт;
з надбавкою 1,5% річних – 12675 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково не застосовуються діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб.
3.4. Скретч-карти розподіляються між дирекціями, відділеннями та управлінням Premier-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК».
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:19

Re: Укргазбанк

Вопрос к Банку. Зачем нужна горячая линия если от нее толку НОЛЬ!!! Банк по умолчанию и без предупреждения сменил именную карту Виза Класик на Мастер Кард Мир. Захотел после Нового года рассчитаться через интернет, а мне на горячей линии говорят карта не активна идите в отделение возьмите новую. Нахожу время прихожу и забираю. Оплачиваю, СМС не приходит. До Н.Г. приходили четко. Звоню на горячую линию мне в ответ называют левый телефон для СМС уведомления при транзакции. Говорю не мой номер. Девушка без апелляционно говорит, мы в телефонном режиме не меняем телефон (хотя раньше меняли) Вам надо прийти опять в отделение и уточнить номер телефона. Отпрашиваюсь второй раз с работы еду в отделение. Пояснений почему не подвязали к новой карте СМС уведомления на мой номер телефона НЕТ. В отделении при мне девушка оператор Маргарита вбивает мой номер телефона и говорит все изменила, все работает. Это было в прошлый четверг. Во вторник вечером я, делаю покупку в инернет магазине. СМС опять не приходит. Звоню на горячую линию, а мне в ответ Ваша заявка на изменение телефона в работе. Рекомендует мне перезвонить с утра опять на горячую линию, чтобы связать меня с отделением. (видать знают, что там не берут трубку) АЛО УГБ, что у Вас происходит с прошлого четверга меняете номер телефона? Вы считаете такое обслуживание нормальным? Ну и вишенка на тортик. В нарушении закона о обращении граждан с 13.07.2017 года я, жду ответ на мое заявление вх.№3022 от отд.№03 г. Киев. Очень жаль, что это вошло в стиль работы банка.
2201dvk1975
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:54

  2201dvk1975 написав:Очень жаль, что это вошло в стиль работы банка.
Он оттуда и не выходил.
Все это напоминает - "ежики плакали и кололись, но продолжали есть кактус".
Могу только посочувствовать зарплатникам.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 12:14

Ушел. Уровень обслуживания ниже дна.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:39

Re: Укргазбанк

Очень жаль, что это вошло в стиль работы банка.
Вошло?? Это классический фирменный стиль УГБ.
Кто брал выписку по валютным картсчетам недавно, там по-прежнему отображается ежедневная проводка с пересчетом в грн-эквивалент? В ноябре мне это обещали исправить "в ближайшее время".
Кащей
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