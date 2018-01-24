Додано: Вів 23 січ, 2018 22:19

Вопрос к Банку. Зачем нужна горячая линия если от нее толку НОЛЬ!!! Банк по умолчанию и без предупреждения сменил именную карту Виза Класик на Мастер Кард Мир. Захотел после Нового года рассчитаться через интернет, а мне на горячей линии говорят карта не активна идите в отделение возьмите новую. Нахожу время прихожу и забираю. Оплачиваю, СМС не приходит. До Н.Г. приходили четко. Звоню на горячую линию мне в ответ называют левый телефон для СМС уведомления при транзакции. Говорю не мой номер. Девушка без апелляционно говорит, мы в телефонном режиме не меняем телефон (хотя раньше меняли) Вам надо прийти опять в отделение и уточнить номер телефона. Отпрашиваюсь второй раз с работы еду в отделение. Пояснений почему не подвязали к новой карте СМС уведомления на мой номер телефона НЕТ. В отделении при мне девушка оператор Маргарита вбивает мой номер телефона и говорит все изменила, все работает. Это было в прошлый четверг. Во вторник вечером я, делаю покупку в инернет магазине. СМС опять не приходит. Звоню на горячую линию, а мне в ответ Ваша заявка на изменение телефона в работе. Рекомендует мне перезвонить с утра опять на горячую линию, чтобы связать меня с отделением. (видать знают, что там не берут трубку) АЛО УГБ, что у Вас происходит с прошлого четверга меняете номер телефона? Вы считаете такое обслуживание нормальным? Ну и вишенка на тортик. В нарушении закона о обращении граждан с 13.07.2017 года я, жду ответ на мое заявление вх.№3022 от отд.№03 г. Киев. Очень жаль, что это вошло в стиль работы банка.