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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 795796797798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:49

Re: Укргазбанк

  artemiustas написав:Ушел. Уровень обслуживания ниже дна.


У меня по Укргазу тоже дно.
Ставки по депо пробили дно , не заинтересовало даже трение купонов.
Одна радость - за секунду подняли лимит и в кассе тьма гривны , выноси хоть фонд, хоть два. Была целая авоська папиру - у завкассы в голове алгоритм "равномерно выдавать купюры из всех кассет " - 500,200,50,20. П Е С Н Я !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:18

Пора Укргазу уже для пылесоса средств повышать ставки по Прозапасу т.б. учетная ставка НБУ 16%. И что там слышно с банкингом никто не узнавал?
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:28

Re: Укргазбанк

  olgerd написав:Пора Укргазу уже для пылесоса средств повышать ставки по Прозапасу т.б. учетная ставка НБУ 16%. И что там слышно с банкингом никто не узнавал?

А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина.
https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:59

Re: Укргазбанк

  Stringer написав:нет
по-Вашему мнению, что сейчас в газе наиболее привлекательно из гривневых вариантов вложений? если что-то подобное Вы знаете в другом банке, то интересно это также.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:24

  olgerd написав:Пора Укргазу уже для пылесоса средств повышать ставки по Прозапасу т.б. учетная ставка НБУ 16%. И что там слышно с банкингом никто не узнавал?


К лету обещають закрытое теститровние банкинга, но судя по качеству обслуживания и уровня персонала, который оформлял мне депозит на одном листочке с отрезанной шапкой названия банка, натестят они там ого-го.... Первый визит оставил крайне удручающее впечатление - тесно, никакого сервиса, при оформлении крупного депозита, сотрудники отвлекаются на лезущих по головам пенсионеров с их пенсионными карточками...
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:55

  lawyer23 написав:
  olgerd написав:Пора Укргазу уже для пылесоса средств повышать ставки по Прозапасу т.б. учетная ставка НБУ 16%. И что там слышно с банкингом никто не узнавал?


К лету обещають закрытое теститровние банкинга, но судя по качеству обслуживания и уровня персонала, который оформлял мне депозит на одном листочке с отрезанной шапкой названия банка, натестят они там ого-го.... Первый визит оставил крайне удручающее впечатление - тесно, никакого сервиса, при оформлении крупного депозита, сотрудники отвлекаются на лезущих по головам пенсионеров с их пенсионными карточками...

Пенсионеры то не виноваты, что угб организовать им сервис не может. Кто же их защитит, если они просто будут ждать? С этим банком по другому нельзя...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:32

Re: Укргазбанк

Чуть больше полуфонда грн выдали с закончившегося депо без вопросов и бумаг
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:27

  valya написав:Чуть больше полуфонда грн выдали с закончившегося депо без вопросов и бумаг


Ну если бы у госбанка ещё и бумаги не было в наличии, то это бы была жесть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 23:45

  Ratatui написав:
  valya написав:Чуть больше полуфонда грн выдали с закончившегося депо без вопросов и бумаг


Ну если бы у госбанка ещё и бумаги не было в наличии, то это бы была жесть.


Думаю, под "бумагой" имелся ввиду финмон...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 03:20

Re: Укргазбанк

  valya написав:Чуть больше полуфонда грн выдали с закончившегося депо без вопросов и бумаг


Они и 2 фонда выдают, нет борьбы за клиента.
На вопрос - че ж так легко отпускаете - деньги не мои, чё за них держаться.
На лицо - нет планов и нет мотивации, передержка персонала до пенсии.
Зато, после 12=00 у них постоянные инкассации и подкрепы с НБУ ,гривнепапиру в банке немеряно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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