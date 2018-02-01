artemiustas написав:Ушел. Уровень обслуживания ниже дна.
У меня по Укргазу тоже дно. Ставки по депо пробили дно , не заинтересовало даже трение купонов. Одна радость - за секунду подняли лимит и в кассе тьма гривны , выноси хоть фонд, хоть два. Была целая авоська папиру - у завкассы в голове алгоритм "равномерно выдавать купюры из всех кассет " - 500,200,50,20. П Е С Н Я !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
olgerd написав:Пора Укргазу уже для пылесоса средств повышать ставки по Прозапасу т.б. учетная ставка НБУ 16%. И что там слышно с банкингом никто не узнавал?
К лету обещають закрытое теститровние банкинга, но судя по качеству обслуживания и уровня персонала, который оформлял мне депозит на одном листочке с отрезанной шапкой названия банка, натестят они там ого-го.... Первый визит оставил крайне удручающее впечатление - тесно, никакого сервиса, при оформлении крупного депозита, сотрудники отвлекаются на лезущих по головам пенсионеров с их пенсионными карточками...
Work, save, invest, repeat (c) Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
olgerd написав:Пора Укргазу уже для пылесоса средств повышать ставки по Прозапасу т.б. учетная ставка НБУ 16%. И что там слышно с банкингом никто не узнавал?
К лету обещають закрытое теститровние банкинга, но судя по качеству обслуживания и уровня персонала, который оформлял мне депозит на одном листочке с отрезанной шапкой названия банка, натестят они там ого-го.... Первый визит оставил крайне удручающее впечатление - тесно, никакого сервиса, при оформлении крупного депозита, сотрудники отвлекаются на лезущих по головам пенсионеров с их пенсионными карточками...
Пенсионеры то не виноваты, что угб организовать им сервис не может. Кто же их защитит, если они просто будут ждать? С этим банком по другому нельзя...
valya написав:Чуть больше полуфонда грн выдали с закончившегося депо без вопросов и бумаг
Они и 2 фонда выдают, нет борьбы за клиента. На вопрос - че ж так легко отпускаете - деньги не мои, чё за них держаться. На лицо - нет планов и нет мотивации, передержка персонала до пенсии. Зато, после 12=00 у них постоянные инкассации и подкрепы с НБУ ,гривнепапиру в банке немеряно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!