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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:34
с 5 февраля Укргаз немного повышает ставки по депозитам в ЕВРО, в долларах - без изменений
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Додано: Суб 03 лют, 2018 16:46
Re: Укргазбанк
Вчерась мне в отделении сообщили о падеже ставок по депо.
Все поменялось - Приват теперь флагман по голимым ставкам. всех подтягивают к нему.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:52
Re: Укргазбанк
наврали вам в отделении,по ЕВРО Укргаз на 0,5% поднял ставки...
ознакомьтесь
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:23
В Кропивницком реально умный сотрудник (как бы не один на отделение) - свалил. Оставшиеся (я почти со всеми ими сталкивался) производят очень смешанное впечатление (когда по одному и тому же вопросу три сотрудника дают три варианта ответа, а колл-центр - четвертое, прав может быть только один, и то - не факт)
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:29
У кого есть ПроЗапас в долларах в этой банке - кто-нить обращал внимание на то, как они насчитывают проценты?
Додано: Нед 04 лют, 2018 21:00
max_us_ua
У меня есть, вроде как правильно все насчитывают, у меня сходится все до цента.
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