Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:34

с 5 февраля Укргаз немного повышает ставки по депозитам в ЕВРО, в долларах - без изменений

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