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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:34

с 5 февраля Укргаз немного повышает ставки по депозитам в ЕВРО, в долларах - без изменений
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:52

По прозапасу увеличили до 13.5% , а было сколько?
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:21

  olgerd написав:По прозапасу увеличили до 13.5% , а было сколько?

12
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:46

Re: Укргазбанк

  velvet написав:немного повышает ставки по депозитам


Вчерась мне в отделении сообщили о падеже ставок по депо.
Все поменялось - Приват теперь флагман по голимым ставкам. всех подтягивают к нему.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:52

Re: Укргазбанк

  Goodman написав:Вчерась мне в отделении сообщили о падеже ставок по депо.
Все поменялось - Приват теперь флагман по голимым ставкам. всех подтягивают к нему.

наврали вам в отделении,по ЕВРО Укргаз на 0,5% поднял ставки...
ознакомьтесь https://www.ukrgasbank.com/upload/file/depoz.doc
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:23

  Goodman написав:
  valya написав:Чуть больше полуфонда грн выдали с закончившегося депо без вопросов и бумаг


Они и 2 фонда выдают, нет борьбы за клиента.
На вопрос - че ж так легко отпускаете - деньги не мои, чё за них держаться.
На лицо - нет планов и нет мотивации, передержка персонала до пенсии.
Зато, после 12=00 у них постоянные инкассации и подкрепы с НБУ ,гривнепапиру в банке немеряно.


В Кропивницком реально умный сотрудник (как бы не один на отделение) - свалил. Оставшиеся (я почти со всеми ими сталкивался) производят очень смешанное впечатление (когда по одному и тому же вопросу три сотрудника дают три варианта ответа, а колл-центр - четвертое, прав может быть только один, и то - не факт)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:29

У кого есть ПроЗапас в долларах в этой банке - кто-нить обращал внимание на то, как они насчитывают проценты?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:00

max_us_ua

У меня есть, вроде как правильно все насчитывают, у меня сходится все до цента.
antey718
 
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