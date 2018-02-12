кто знает, можно ли отключить смс-сервис по картам?
депозитка и про-запас, самые простые карты, не ылитки.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 17:22
Re: Укргазбанк
кто знает, можно ли отключить смс-сервис по картам?
депозитка и про-запас, самые простые карты, не ылитки.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:52
Ищите в теме. Уже было. Или через Укркард
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:38
Продукт то є доляровий Прозапас.
Я у ций гілці про цеє регулярно повідомляв.
Причиною у відділенні називали глюки з-за переходу на новий процесінґ і що Києв казав що то системна похибка не в мене одного.
Сьогодні ввечері -тобто через 3 з гаком місяці відсотки донарахували- прийшла відповідна СМС..
Case closed.
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:40
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:42
Застолбил годовой ПроЗапас. ПИН получать только СМСкой на 067? Как-то это странно. И почему говорят, что СМС по этой карте не тарифицируется, заблуждаются просто? Ещё и говорят, что ПИН без СМС-инфо не придёт, поэтому его сразу нельзя отключать...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:30
Re: Укргазбанк
Что Вас смущает, что 067? Был 050, стал 067, поменялся, видно, номер. СМС тарифицируется, в условиях есть такое, может поменялось, что - смотрите условия на сайте, качайте файл. Сразу нельзя отключать - получайте ПИН, отключайте позже менеджером в отделении банка, хоть и сразу после ПИНа, лучше немного позже, все из личного опыта. Вообщем ничего странного - все так и было около 2х лет назад.
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:28
А у вас есть смс-сервис в этом банке по депозиту? Мне даже карту под депозит не выдали, хотя я хотел такую, естественно, что смс-сервиса у меня тоже нет. Просто отдал деньги, а как там проценты капают - узнаю в конце строка. Просто жесть.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:33
lawyer23 eсть карта к ежемесячному депозиту, выдается бесплатно.
смс-сервис подключают для получения пин-кода.
потом можно вроде бы отключить.
смс-ки оплачиваются поштучно, не помесячно.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:29
Глупость. Абонплата помесячная, тарифы на сайте
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