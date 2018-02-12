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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:22

Re: Укргазбанк

кто знает, можно ли отключить смс-сервис по картам?
депозитка и про-запас, самые простые карты, не ылитки.
sd_lg
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:43

sd_lg
по прозапасу можна, за депозитну не скажу.
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:52

  sd_lg написав:кто знает, можно ли отключить смс-сервис по картам?
депозитка и про-запас, самые простые карты, не ылитки.

Ищите в теме. Уже было. Или через Укркард https://www.ukrcard.com.ua/platizhni-kartki/m-banking Отключал, включал кода был т.н. мобильный банкинг.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:38

  finfen написав:
  chieff написав:За Жовтень нарахували половну відсоткив від потрібних. Повідомив у відділенні, але за три місяци так і не дорахували. Відділення каже, що то Києв, тепла лінія каже то відділення. У Четвер написав скаргу

таке можливе в банку? який продукт? які казали причини?


Продукт то є доляровий Прозапас.
Я у ций гілці про цеє регулярно повідомляв.
Причиною у відділенні називали глюки з-за переходу на новий процесінґ і що Києв казав що то системна похибка не в мене одного.
Сьогодні ввечері -тобто через 3 з гаком місяці відсотки донарахували- прийшла відповідна СМС..
Case closed.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:40

  sd_lg написав:кто знает, можно ли отключить смс-сервис по картам?
депозитка и про-запас, самые простые карты, не ылитки.

отключал прозапасовский мастеркард у менеджера в отделении больше года назад - все молча, без проблем.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:42

Застолбил годовой ПроЗапас. ПИН получать только СМСкой на 067? Как-то это странно. И почему говорят, что СМС по этой карте не тарифицируется, заблуждаются просто? Ещё и говорят, что ПИН без СМС-инфо не придёт, поэтому его сразу нельзя отключать...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:30

Re: Укргазбанк

  kreuz написав:Застолбил годовой ПроЗапас. ПИН получать только СМСкой на 067? Как-то это странно. И почему говорят, что СМС по этой карте не тарифицируется, заблуждаются просто? Ещё и говорят, что ПИН без СМС-инфо не придёт, поэтому его сразу нельзя отключать...

Что Вас смущает, что 067? Был 050, стал 067, поменялся, видно, номер. СМС тарифицируется, в условиях есть такое, может поменялось, что - смотрите условия на сайте, качайте файл. Сразу нельзя отключать - получайте ПИН, отключайте позже менеджером в отделении банка, хоть и сразу после ПИНа, лучше немного позже, все из личного опыта. Вообщем ничего странного - все так и было около 2х лет назад.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:28

  sd_lg написав:кто знает, можно ли отключить смс-сервис по картам?
депозитка и про-запас, самые простые карты, не ылитки.


А у вас есть смс-сервис в этом банке по депозиту? Мне даже карту под депозит не выдали, хотя я хотел такую, естественно, что смс-сервиса у меня тоже нет. Просто отдал деньги, а как там проценты капают - узнаю в конце строка. Просто жесть.
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lawyer23
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:33

lawyer23 eсть карта к ежемесячному депозиту, выдается бесплатно.
смс-сервис подключают для получения пин-кода.
потом можно вроде бы отключить.
смс-ки оплачиваются поштучно, не помесячно.
sd_lg
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:29

  sd_lg написав:смс-ки оплачиваются поштучно, не помесячно.

Глупость. Абонплата помесячная, тарифы на сайте https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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