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2.7.3. Користування системою M-banking: надання інформації про рух коштів та стан картрахунку (не передбачає плату за послуги мобільного зв’язку):
а) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан картрахунку через GSM-канал за операціями з використанням платіжної картки (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт 0,60 грн.
б) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан картрахунку через GSM-канал за операціями з використанням платіжної картки (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт 1,50 грн.
в) замовлення послуги М-банкінг через банкомат 1,00 грн.
г) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про зарахування коштів на картковий рахунок (за операціями без присутності платіжної картки), за кожний звіт 0,15 грн.
д) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про планове завершення терміну дії платіжної картки/кредитного ліміту (в разі наявності)/ планова зміна процентних ставок по картрахунку/ планова зміна кредитного ліміту (в разі наявності)/ збільшення нестандартної заборгованості по рахунку, за кожний звіт 0,60 грн.