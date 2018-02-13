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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 656
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
175
Всього голосів : 656
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35

klyde
2.7.3. Користування системою M-banking: надання інформації про рух коштів та стан картрахунку (не передбачає плату за послуги мобільного зв’язку):
а) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан картрахунку через GSM-канал за операціями з використанням платіжної картки (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт 0,60 грн.

б) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан картрахунку через GSM-канал за операціями з використанням платіжної картки (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт 1,50 грн.

в) замовлення послуги М-банкінг через банкомат 1,00 грн.
г) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про зарахування коштів на картковий рахунок (за операціями без присутності платіжної картки), за кожний звіт 0,15 грн.

д) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про планове завершення терміну дії платіжної картки/кредитного ліміту (в разі наявності)/ планова зміна процентних ставок по картрахунку/ планова зміна кредитного ліміту (в разі наявності)/ збільшення нестандартної заборгованості по рахунку, за кожний звіт 0,60 грн.
sd_lg
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:55

Re: Укргазбанк

  lawyer23 написав:Просто жесть.

Что именно жесть?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:02

Re: Укргазбанк

Никто из прозапасников не интересовался вопросом, что если есть 3хмес. прозапас, то как оперативно узнать какой процент сейчас начисляется на остаток и когда вступит новый процент в действие, потому как, если прозапас уже давний, то как-то подсчитывать от начала вклада 3хмесячные интервалы представляется неудобным.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:41

sd_lg
Источник информации? Ссылку в студию :shock:
Интересно, почему у меня списывают 5 грн в месяц независимо от количества транзакций??
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:40

klyde
ccылка ваша же была- тарифы, заходите, там таблица.
но лично я отключил смс-сервис за ненадобностью.
sd_lg
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Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:29

  klyde написав:
  sd_lg написав:смс-ки оплачиваются поштучно, не помесячно.

Глупость. Абонплата помесячная, тарифы на сайте https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/

согласен с sd_lg. как Вы видите 5 грн. у себя и по Вашей ссылке где это видно?
finfen
 
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