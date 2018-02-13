klyde 2.7.3. Користування системою M-banking: надання інформації про рух коштів та стан картрахунку (не передбачає плату за послуги мобільного зв’язку): а) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан картрахунку через GSM-канал за операціями з використанням платіжної картки (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт 0,60 грн.
б) доставка SMS-повідомлень про рух коштів та стан картрахунку через GSM-канал за операціями з використанням платіжної картки (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт 1,50 грн.
в) замовлення послуги М-банкінг через банкомат 1,00 грн. г) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про зарахування коштів на картковий рахунок (за операціями без присутності платіжної картки), за кожний звіт 0,15 грн.
д) доставка SMS-повідомлень через GSM-канал про планове завершення терміну дії платіжної картки/кредитного ліміту (в разі наявності)/ планова зміна процентних ставок по картрахунку/ планова зміна кредитного ліміту (в разі наявності)/ збільшення нестандартної заборгованості по рахунку, за кожний звіт 0,60 грн.
Никто из прозапасников не интересовался вопросом, что если есть 3хмес. прозапас, то как оперативно узнать какой процент сейчас начисляется на остаток и когда вступит новый процент в действие, потому как, если прозапас уже давний, то как-то подсчитывать от начала вклада 3хмесячные интервалы представляется неудобным.