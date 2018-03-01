finfen
1. Обычные анкетные. + (возможно) код из смс-ки
2. Не пробовал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:08
finfen
1. Обычные анкетные. + (возможно) код из смс-ки
2. Не пробовал.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 21 лют, 2018 18:25
на 0800 по-любому бесплатно...
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Додано: Сер 21 лют, 2018 20:12
viewtopic.php?p=4276732#p4276732
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:50
У 2019 році держава планує повністю вийти з Укргазбанку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:55
Да, у них стандартный лимит 5 шт грн, и до 50 шт грн можно поднять звонком в поддержку, если нужно выше - то только через отделение.
Что занятно - у них можно задать лимиты на 10 видов операций (снятие наличики в кассе/банкомате своего/не своего банка в Украине/зарубежем, оплата товаров Украине/зарубежем, покупок в интернете).
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:10
Re: Укргазбанк
Проценты по гривневому прозапасу всем сегодня не пришли или только мне?
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:23
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