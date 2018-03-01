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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:08

finfen
1. Обычные анкетные. + (возможно) код из смс-ки
2. Не пробовал.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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на 0800 по-любому бесплатно...
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velvet
 
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  finfen написав:На 0800 с мобильного платно в этот банк, чтобы самому позвонить?

viewtopic.php?p=4276732#p4276732
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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У 2019 році держава планує повністю вийти з Укргазбанку.

https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/22/634330/
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:55

  vovan_prm написав:У меня по умолчанию было 5кгрн.
Лимит поднял за 10мин. до 50кгрн.в отделении, обратившись к сотруднице. Она со своего рабочего телефона набрала на горячую линию и дала мне трубку. После нескольких минут идентификации посыпались смс-ки об увеличении лимитов.

Да, у них стандартный лимит 5 шт грн, и до 50 шт грн можно поднять звонком в поддержку, если нужно выше - то только через отделение.
Что занятно - у них можно задать лимиты на 10 видов операций (снятие наличики в кассе/банкомате своего/не своего банка в Украине/зарубежем, оплата товаров Украине/зарубежем, покупок в интернете).
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:10

Re: Укргазбанк

Проценты по гривневому прозапасу всем сегодня не пришли или только мне?
dobr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:23

  dobr написав:Проценты по гривневому прозапасу всем сегодня не пришли или только мне?


по доляровому нема....Ви ж бачите яка погода? поки на волах розвезуть по відділеннях...
chieff
 
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  #<1 ... 800801802803
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