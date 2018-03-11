finfen написав:Если скажут плати, то какие действия?
Как они могут сказать плати, если карта идет на перевыпуск автоматом за месяц до срока. Карта должна быть готова . Если она платная, то должна списаться комис. за ее платный перевыпуск. ******************** В свое время пытались развести на платную карту Ощада. Карта пришла уже с МИНУСОМ. Звонил на 0800 и вскоре минус стал + .
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bosson513 написав:Как они могут сказать плати, если карта идет на перевыпуск автоматом за месяц до срока. Карта должна быть готова . Если она платная, то должна списаться комис. за ее платный перевыпуск. ******************** В свое время пытались развести на платную карту Ощада. Карта пришла уже с МИНУСОМ. Звонил на 0800 и вскоре минус стал + .
Так а разве не Вы писали: "Если дают обыкновенный мастеркард дебит, то какая за него плата?" Если акцент сделать на слове обыкновенный, то можно подумать, что платно именная. Ну, а комиссию спишут, как захотят, даже, если позвоните на 10 горячих линий вероятность 100%-ного возврата невелика, согласитесь, зная реалии нашего государства.
2.2.6. Заміна (перевипуск) основної або додаткової картки класу «Дебетна» за ініціативою клієнта або по закінченню терміну дії на неперсоналізовану платіжну картку Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану 2.2.7. Перевипуск основної або додаткової картки за ініціативою банку Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
А кто нибудь оформлял в укргаз депо прибуткова 7 ка ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги весь срок на которий оформляется депозит ?И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
J Спасибо за детализацию. В принципе, я это знаю, только, повторюсь, здесь формулировка была неоднозначная. А что Вы скажите по "2.2.2. Перевипуск основної картки власника рахунку по закінченню терміну дії (за виключенням MasterCard FreeDesign) 30,00 грн." Именная подпадает под "MasterCard FreeDesign"?
olala написав:А кто нибудь оформлял в укргаз депо прибуткова 7 ка ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги весь срок на которий оформляется депозит ?И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
Никаких подвохов и комиссий нет. Надо сразу оформить отказ от лонгации, чтобы забрать через 7 дней. Если не снимете лонгацию, то депо будет лонгироваться на следующие 7 дней и Вы не сможете забрать деньги в срок.