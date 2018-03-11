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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 657
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
176
Всього голосів : 657
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:19

Re: Укргазбанк

  finfen написав:Если скажут плати, то какие действия?


Как они могут сказать плати, если карта идет на перевыпуск автоматом за месяц до срока. Карта должна быть готова . Если она платная, то должна списаться комис. за ее платный перевыпуск.
********************
В свое время пытались развести на платную карту Ощада. Карта пришла уже с МИНУСОМ. Звонил на 0800 и вскоре минус стал + .
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bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:24

Прозапас як перевипускають?
Прийшов в відділення і дають нову неіменну?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:26

  Квесторе_поверніться написав:Прозапас як перевипускають?
Прийшов в відділення і дають нову неіменну?

прийшов на місяць раніше - дають нову неіменну
прийшов коли карта скінчилась - дають нову іменну (перевипуск автоматичний)
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:28

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Прозапас як перевипускають?
Прийшов в відділення і дають нову неіменну?

прийшов на місяць раніше - дають нову неіменну
прийшов коли карта скінчилась - дають нову іменну (перевипуск автоматичний)

Ок. Дякую.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 11:00

Re: Укргазбанк

  J написав:1 взять тарифы по вашей карте,
2 прочитать их,
3 прочитать их вслух менеджеру

:)
Это-то ясно. Просто тут писалось "Если дают обыкновенный мастеркард дебит, то какая за него плата?" Отсюда логично, что если именную, то могут взять плату.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 11:08

Re: Укргазбанк

  bosson513 написав:Как они могут сказать плати, если карта идет на перевыпуск автоматом за месяц до срока. Карта должна быть готова . Если она платная, то должна списаться комис. за ее платный перевыпуск.
********************
В свое время пытались развести на платную карту Ощада. Карта пришла уже с МИНУСОМ. Звонил на 0800 и вскоре минус стал + .

Так а разве не Вы писали: "Если дают обыкновенный мастеркард дебит, то какая за него плата?" Если акцент сделать на слове обыкновенный, то можно подумать, что платно именная. Ну, а комиссию спишут, как захотят, даже, если позвоните на 10 горячих линий вероятность 100%-ного возврата невелика, согласитесь, зная реалии нашего государства.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 12:09

finfen
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/econom_(3).rtf

2.2.6. Заміна (перевипуск) основної або додаткової картки класу «Дебетна» за ініціативою клієнта або по закінченню терміну дії на неперсоналізовану платіжну картку Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
2.2.7. Перевипуск основної або додаткової картки за ініціативою банку Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:03

А кто нибудь оформлял в укргаз депо прибуткова 7 ка ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги весь срок на которий оформляется депозит ?И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?
olala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:23

J
Спасибо за детализацию. В принципе, я это знаю, только, повторюсь, здесь формулировка была неоднозначная. А что Вы скажите по "2.2.2. Перевипуск основної картки власника рахунку по закінченню терміну дії (за виключенням MasterCard FreeDesign) 30,00 грн." Именная подпадает под "MasterCard FreeDesign"?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:46

  olala написав:А кто нибудь оформлял в укргаз депо прибуткова 7 ка ? Реально забрать деньги по истечению 7 дней? Или сдесь поддвох в том что я все таки не смогу забрать деньги весь срок на которий оформляется депозит ?И берутся ди какие то комисии за откритие счета за снятие денег?

Никаких подвохов и комиссий нет.
Надо сразу оформить отказ от лонгации, чтобы забрать через 7 дней.
Если не снимете лонгацию, то депо будет лонгироваться на следующие 7 дней и Вы не сможете забрать деньги в срок.
l66
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