Прозапас - чумайдан без ручки?
Підкажіть люди добрі які є варіанти поповнення прозапасу? Працював додаток було дуже зручно, але мабуть той банк не любить коли його клієнтам добре- додаток по**рили, нічого на заміну не запустили. Працював перевід між картами укргазу на їх сайті за 1 грн - тепер нема. Лише загальний тариф 1% від суми - при відсотковій ставці 0.8% в місяць чистих - не логічно.
Які варіанти поповнення - каса? Банкомат? А зняття? Поділіться досвідом.
Варіант послати банк подалі не пропонувати, радий би та не можу...